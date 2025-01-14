Автобус протаранил остановку у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

Posted 14 января, 06:20
Published 14 января, 06:20
Modified 14 января, 06:22
Updated 14 января, 06:22
О случившейся аварии на остановке сообщили прохожие, которые стали свидетелями инцидента, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В автоинспекции рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Причины данного происшествия в данный момент неизвестны.
Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге на пересечении улиц Московская — Фурманова горожанин, сидевший за рулем автомобиля, наехал на человека, а затем влетел в дорожный столб. На место ЧП прибыли врачи.