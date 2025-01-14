tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 06:20

Published 14 января, 06:20

Modified 14 января, 06:22

Updated 14 января, 06:22

Автобус протаранил остановку у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

Автобус протаранил остановку у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

14 января 2025, 06:20
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге автобус влетел в остановочный комплекс около ТЦ «Мега». ДТП произошло утром 14 января 2025 года.

О случившейся аварии на остановке сообщили прохожие, которые стали свидетелями инцидента, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В автоинспекции рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Причины данного происшествия в данный момент неизвестны.

Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге на пересечении улиц Московская — Фурманова горожанин, сидевший за рулем автомобиля, наехал на человека, а затем влетел в дорожный столб. На место ЧП прибыли врачи.

Машина съехала с дороги и перевернулась на Арамильском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобус с пассажирами влетел в дерево в центре ЕкатеринбургаПять автомобилей попали в ДТП около ТЦ «Мега» в ЕкатеринбургеПьяная водитель автомобиля в Екатеринбурге влетела в автобус и в стену дома
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автобус#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#ТЦ Мега#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика