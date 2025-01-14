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Posted 14 января, 12:02

Published 14 января, 12:02

Modified 14 января, 12:04

Updated 14 января, 12:04

Автомойка в Екатеринбурге выплатит мужчине 259 тысяч рублей за уехавший автомобиль

Автомойка в Екатеринбурге выплатит мужчине 259 тысяч рублей за уехавший автомобиль

14 января 2025, 12:02
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге автомобиль Fiat Ducato, находившийся на автомойке, стал самопроизвольно ехать и в итоге был поврежден. Инцидент случился в сентябре 2023 года.

Владелец иномарки отдал ее на мойку. Сотрудник ополоснул транспорт и переставил его, чтобы сделать влажную уборку. Однако он не поставил машину на ручной тормоз, в результате чего она поехала и врезалась в стену, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

У автомобиля были повреждения. Ремонт обошелся в 235 700 рублей. В связи с этим екатеринбуржец обратился в суд с требованием взыскать с автомойки вышеуказанную сумму. Суд взыскал с ответчика ущерб, а также расходы на услуги эксперта и юриста. Всего было взыскано 259 тысяч рублей.

Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у УК более 118 тысяч за аварию из-за плохой уборки дороги.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Компенсация#Автомобиль#Ущерб#Автомойка#Екатеринбург#Инцидент
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