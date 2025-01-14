Автомойка в Екатеринбурге выплатит мужчине 259 тысяч рублей за уехавший автомобиль

Posted 14 января, 12:02
Published 14 января, 12:02
Modified 14 января, 12:04
Updated 14 января, 12:04
Владелец иномарки отдал ее на мойку. Сотрудник ополоснул транспорт и переставил его, чтобы сделать влажную уборку. Однако он не поставил машину на ручной тормоз, в результате чего она поехала и врезалась в стену, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
У автомобиля были повреждения. Ремонт обошелся в 235 700 рублей. В связи с этим екатеринбуржец обратился в суд с требованием взыскать с автомойки вышеуказанную сумму. Суд взыскал с ответчика ущерб, а также расходы на услуги эксперта и юриста. Всего было взыскано 259 тысяч рублей.
Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у УК более 118 тысяч за аварию из-за плохой уборки дороги.