Автомойка в Екатеринбурге выплатит мужчине 259 тысяч рублей за уехавший автомобиль

У автомобиля были повреждения. Ремонт обошелся в 235 700 рублей. В связи с этим екатеринбуржец обратился в суд с требованием взыскать с автомойки вышеуказанную сумму. Суд взыскал с ответчика ущерб, а также расходы на услуги эксперта и юриста. Всего было взыскано 259 тысяч рублей.