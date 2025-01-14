Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге

Posted 14 января, 05:57
Published 14 января, 05:57
Modified 14 января, 05:59
Updated 14 января, 05:59
О том, как проходит следствие по данному делу, главе Следкома доложит исполняющий обязанности руководителя регионального СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, происшествие случилось 11 января 2025 года в Верх-Исетском районе. По словам пострадавшей, рядом с собакой шла хозяйка, однако на животном не было ни намордника, ни поводка. При этом хозяева пса не оказали ей помощь.