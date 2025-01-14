tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 05:57

Published 14 января, 05:57

Modified 14 января, 05:59

Updated 14 января, 05:59

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге

14 января 2025, 05:57
Фото: 1MI.
Руководитель СКР Александр Бастрыкин отдал поручение возбудить уголовное дело по факту нападения пса на девушку в Екатеринбурге.

О том, как проходит следствие по данному делу, главе Следкома доложит исполняющий обязанности руководителя регионального СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, происшествие случилось 11 января 2025 года в Верх-Исетском районе. По словам пострадавшей, рядом с собакой шла хозяйка, однако на животном не было ни намордника, ни поводка. При этом хозяева пса не оказали ей помощь.

Дети в Верхней Салде спасли мужчину от стаи разъяренных собак
Узнать подробнее
Читайте также:
Домашний пес без поводка набросился на женщину в ЕкатеринбургеНа напавшего на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное делоСтали известны подробности нападения ученика гимназии в Екатеринбурге на сверстников
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Следственный комитет#Уголовное дело#Нападение#Девушка#Собака#ЧП#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Инцидент#Верх-Исетский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика