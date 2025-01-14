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Posted 14 января, 17:14

Published 14 января, 17:14

Modified 14 января, 17:16

Updated 14 января, 17:16

ДТП, загадочные места Тагила, похищение школьника и компании-должники

ДТП, загадочные места Тагила, похищение школьника и компании-должники

14 января 2025, 17:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле автоинспекторы назвали самые частые причины аварий в 2024 году. В Тагиле можно встретить привидение и откопать несметные сокровища. Побывавший на СВО кардиохирург вернулся к обычной работе. Неадекватная женщина чуть не похитила школьника. В Екатеринбурге 5 фирм задолжали ФНС крупные суммы.

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги и рассказали о главных причинах ДТП в 2024 году. Наибольшую опасность на дорогах представляют лихачи, которые не соблюдают скоростной режим. На втором месте — пьяное вождение и отсутствие прав. Также люди гибли и получали травмы из-за выездов на «встречку», проезда на красный свет и несоблюдения дистанции.

Пьяные водители, гонщики и красные светофоры: названы причины ДТП в Нижнем Тагиле
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Знали ли вы, что Нижний Тагил овеян загадками и тайнами? Оказывается, что подземный ход к Лисьей горе до сих пор скрывает несметные сокровища, принадлежавшие династии Демидовых. А в местной библиотеке можно встретить призрак жены Павла Демидова — «смертельной красавицы». Какие еще тайны хранит город — читайте в материале TagilCity.ru.

С ними связано много тайн: загадочные места Тагила, овеянные легендами
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Андрей Шерстобитов, врач-кардиохирург из Нижнего Тагила, вернулся с СВО и приступил к основной работе в лечебном учреждении. В соцсетях врач отметил, что этот период был для него непростым, а работа в госпитале в военно-полевых условиях стала настоящим испытанием.

В Нижнем Тагиле приступил к работе вернувшийся из зоны СВО кардиохирург
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В Нижнем Тагиле неизвестная женщина попыталась похитить мальчика, который шел в школу. Она пыталась уговорить его пойти с ним, просила показать дневник. Испугавшийся ребенок позвонил родителям. В итоге странную особу задержали, но по причине неадекватного состояния ее пришлось передать медикам.

«Увезу в лес и убью»: неадекватная женщина в Тагиле пыталась похитить школьника
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Пять компаний Екатеринбурга задолжали государству 2,7 млрд рублей. О самых крупных должниках уральской столицы рассказали налоговики. Самый крупный долг числится за АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» — 649,1 млн рублей. А замыкает пятерку недисциплинированных представителей бизнеса ООО «Энергобезопасность» с долгом в 358,1 млн рублей.

Металл, строительство и охрана: какие компании Екатеринбурга вошли в антирейтинг ФНС
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