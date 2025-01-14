ДТП, загадочные места Тагила, похищение школьника и компании-должники

Posted 14 января, 17:14
Published 14 января, 17:14
Modified 14 января, 17:16
Updated 14 января, 17:16
В Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги и рассказали о главных причинах ДТП в 2024 году. Наибольшую опасность на дорогах представляют лихачи, которые не соблюдают скоростной режим. На втором месте — пьяное вождение и отсутствие прав. Также люди гибли и получали травмы из-за выездов на «встречку», проезда на красный свет и несоблюдения дистанции.
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