ДТП, загадочные места Тагила, похищение школьника и компании-должники

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги и рассказали о главных причинах ДТП в 2024 году. Наибольшую опасность на дорогах представляют лихачи, которые не соблюдают скоростной режим. На втором месте — пьяное вождение и отсутствие прав. Также люди гибли и получали травмы из-за выездов на «встречку», проезда на красный свет и несоблюдения дистанции.