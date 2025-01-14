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Posted 14 января, 07:56

Published 14 января, 07:56

Modified 14 января, 07:58

Updated 14 января, 07:58

Два ЖК Екатеринбурга вошли в ТОП-5 новостроек России по потребительским качествам

Два ЖК Екатеринбурга вошли в ТОП-5 новостроек России по потребительским качествам

14 января 2025, 07:56
Фото: УГМК-Застройщик.
По версии ЕРЗ.РФ, в число лучших также вошли жилые комплексы Новосибирска и Тюмени, обогнав при этом столичный регион.

В рейтинге комфортности жилые комплексы из Екатеринбурга продолжают укреплять свои позиции. Так, Единый ресурс застройщиков опубликовал на своем сайте ТОП отечественных новостроек по потребительским качествам. Экспертами оценивались 4 тысячи 212 объектов по 165 параметрам. К примеру, в критерии оценки вошли транспортная доступность, социальная и коммерческая инфраструктура, дворовое пространство и безопасность, архитектура, инженерные системы, клиентский сервис и многое другое.

Возглавил федеральный список на 1 января 2025 года возведенный в столице Среднего Урала ЖК «Макаровский» с общей оценкой потребительских качеств в 88,4 балла. Второе и третье место получили новосибирские новостройки (88,1 и 85,4 баллов соответственно). За ним следует тюменский комплекс с оценкой 85,25. Пятерку лидеров замыкает еще одна екатеринбургская новостройка — ЖК «Нагорный». Оценка ее качества выросла на 2,4 балла и составила 84,8 балла. Эти два уральских проекта от «УГМК-Застройщик» занимают первое и второе места по комфортности в Свердловской области. Еще 2 проекта девелопера — жилой район «Изумрудный бор» и ЖК «Никольский» — вошли в ТОП-10 новостроек региона.

Фото: УГМК-Застройщик

На сегодняшний день строительство жилого комплекса «Макаровский», расположенного на Олимпийской набережной, подходит к своему логическому завершению. Остались последние штрихи перед сдачей в эксплуатацию финальной, пятой, очереди проекта. В «Нагорном» завершается возведение нескольких секций второй очереди. В наступившем году планируется ввести в эксплуатацию новостройку с встроенным детским садом, а в 2026 году специалисты приступят к реализации третьей очереди проекта.

Отметим, благодаря высоким позициям жилых проектов в рейтинге новостроек, «УГМК-Застройщик» занял вторую строчку рейтинга российских девелоперов по потребительским качествам и первое место в Свердловской области. В портфеле компании — ряд знаковых проектов. Сюда можно отнести самый высокий небоскреб на Урале «Башня Исеть», ЖК «Никольский», жилой район «Изумрудный Бор», клубный дом «На Хохрякова» и прочие. В перспективе еще одним крупным проектом компании «УГМК-Застройщик» станет редевелопмент территории, ранее принадлежащей Уралмашзаводу.

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