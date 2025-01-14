Два ЖК Екатеринбурга вошли в ТОП-5 новостроек России по потребительским качествам

Возглавил федеральный список на 1 января 2025 года возведенный в столице Среднего Урала ЖК «Макаровский» с общей оценкой потребительских качеств в 88,4 балла. Второе и третье место получили новосибирские новостройки (88,1 и 85,4 баллов соответственно). За ним следует тюменский комплекс с оценкой 85,25. Пятерку лидеров замыкает еще одна екатеринбургская новостройка — ЖК «Нагорный». Оценка ее качества выросла на 2,4 балла и составила 84,8 балла. Эти два уральских проекта от «УГМК-Застройщик» занимают первое и второе места по комфортности в Свердловской области. Еще 2 проекта девелопера — жилой район «Изумрудный бор» и ЖК «Никольский» — вошли в ТОП-10 новостроек региона.