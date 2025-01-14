Екатеринбург занял 2 место в рейтинге самых криминальных городов

Posted 14 января, 11:41
Published 14 января, 11:41
Modified 14 января, 11:43
Updated 14 января, 11:43
Столица Среднего Урала находится на 2-м месте. Первое место досталось Новосибирску. Исследование проводил международный сайт Numbeo.
На третьем месте оказалась Северная Столица (Санкт-Петербург). Следом идет Москва. Замыкает пятерку Нижний Новгород.
При исследовании опросили более 3,5 тысячи человек. Исследование проводилось несколько лет.
В Екатеринбурге отмечается высокий уровень коррупции, вандализм, воровство и наркоторговля.
Напомним, Нижний Тагил остается одним из самых грязных городов России.