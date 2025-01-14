tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 11:41

Published 14 января, 11:41

Modified 14 января, 11:43

Updated 14 января, 11:43

Екатеринбург занял 2 место в рейтинге самых криминальных городов

Екатеринбург занял 2 место в рейтинге самых криминальных городов

14 января 2025, 11:41
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбург в тройке самых опасных городов России.

Столица Среднего Урала находится на 2-м месте. Первое место досталось Новосибирску. Исследование проводил международный сайт Numbeo.

На третьем месте оказалась Северная Столица (Санкт-Петербург). Следом идет Москва. Замыкает пятерку Нижний Новгород.

При исследовании опросили более 3,5 тысячи человек. Исследование проводилось несколько лет.

В Екатеринбурге отмечается высокий уровень коррупции, вандализм, воровство и наркоторговля.

Напомним, Нижний Тагил остается одним из самых грязных городов России.

Нижний Тагил снова в лидерах: Минприроды составило рейтинг самых грязных городов РФ
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Криминал#Рейтинг#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика