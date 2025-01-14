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Posted 14 января, 09:52

Published 14 января, 09:52

Modified 14 января, 09:54

Updated 14 января, 09:54

В Свердловской области экс-глава сельской администрации попал под суд за взятку

Экс-главе сельской администрации в Свердловской области грозит до 6 лет за взятку

14 января 2025, 09:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области экс-глава сельской администрации попал под суд за взятку

В Каменском районе прокуратурой направлено в суд уголовное дело о получении взятки экс-главой сельской администрации.

Мужчину обвинили в получении взятки через посредника за действия в пользу взяткодателя.

По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту главы Бродовской сельской администрации, получил в 2023 году взятку от жителя поселка Мартюш. Последний является предпринимателем. Сумма составила 100 тысяч рублей.

За эти деньги должны были быть подписаны акты сдачи-приемки по договорам об аренде техники для благоустройства территорий.

Для обеспечения конфискации имущества в ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело уже передано в суд. Теперь экс-главе грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Свердловской области был задержан сотрудник ФСБ за взяточничество.

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#Ирина Кирилова#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Криминал#Обвинение#Взятка#Екатеринбург
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