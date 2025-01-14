Экс-главе сельской администрации в Свердловской области грозит до 6 лет за взятку

Posted 14 января, 09:52
Published 14 января, 09:52
Modified 14 января, 09:54
Updated 14 января, 09:54
Мужчину обвинили в получении взятки через посредника за действия в пользу взяткодателя.
По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту главы Бродовской сельской администрации, получил в 2023 году взятку от жителя поселка Мартюш. Последний является предпринимателем. Сумма составила 100 тысяч рублей.
За эти деньги должны были быть подписаны акты сдачи-приемки по договорам об аренде техники для благоустройства территорий.
Для обеспечения конфискации имущества в ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело уже передано в суд. Теперь экс-главе грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее в Свердловской области был задержан сотрудник ФСБ за взяточничество.