Эксперты рассказали о причинах подорожания сахара в стране

Posted 14 января, 17:51
Published 14 января, 17:51
Modified 14 января, 17:51
Updated 14 января, 17:51
Для анализа изменения цен были отобраны различные виды сахара. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России, пишет sibdepo.ru.
В большей степени за год подорожал кокосовый сахар, на 6,8%. Средняя стоимость упаковки весом 200 г составляет на сегодняшний день 158,2 рубля (в пересчете цены за кг — 791 рубль). Тростниковый сахар, напротив, снизился в цене на 2,4%. Средняя стоимость килограмма — 286,1 рубля. Речь идет именно о средних ценах на сахар в торговых сетях России.
Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения. Например, свекловичный сахар стоит от 49,99 рубля по акции до 179 рублей.
«На стоимость сахара в значительной мере влияет урожайность. Например, объемы производства свекловичного сахара, а как следствие и цены на него, напрямую будут зависеть от урожайности сахарной свеклы. При хороших урожаях в 2025 году цены на сахар должны быть стабильны», — считают эксперты сервиса «Ценозавр».