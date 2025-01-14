Эксперты рассказали о причинах подорожания сахара в стране

В большей степени за год подорожал кокосовый сахар, на 6,8%. Средняя стоимость упаковки весом 200 г составляет на сегодняшний день 158,2 рубля (в пересчете цены за кг — 791 рубль). Тростниковый сахар, напротив, снизился в цене на 2,4%. Средняя стоимость килограмма — 286,1 рубля. Речь идет именно о средних ценах на сахар в торговых сетях России.