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Posted 14 января, 17:51

Published 14 января, 17:51

Modified 14 января, 17:51

Updated 14 января, 17:51

Эксперты рассказали о причинах подорожания сахара в стране

14 января 2025, 17:51
За год (с начала января 2024 года по начало января 2025 года) свекловичный сахар в России подорожал на 2,8% (до 110 рублей за килограмм в среднем), сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр».

Для анализа изменения цен были отобраны различные виды сахара. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России, пишет sibdepo.ru.

В большей степени за год подорожал кокосовый сахар, на 6,8%. Средняя стоимость упаковки весом 200 г составляет на сегодняшний день 158,2 рубля (в пересчете цены за кг — 791 рубль). Тростниковый сахар, напротив, снизился в цене на 2,4%. Средняя стоимость килограмма — 286,1 рубля. Речь идет именно о средних ценах на сахар в торговых сетях России.

Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения. Например, свекловичный сахар стоит от 49,99 рубля по акции до 179 рублей.

«На стоимость сахара в значительной мере влияет урожайность. Например, объемы производства свекловичного сахара, а как следствие и цены на него, напрямую будут зависеть от урожайности сахарной свеклы. При хороших урожаях в 2025 году цены на сахар должны быть стабильны», — считают эксперты сервиса «Ценозавр».

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