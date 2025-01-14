Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за нерасселенного дома в Свердловской области

Posted 14 января, 08:45
Published 14 января, 08:45
Modified 14 января, 08:46
Updated 14 января, 08:46
По словам жильцов, в доме разрушаются фасад, несущие конструкции и потолок, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Также, заявляют жильцы, помещения в доме регулярно затапливает.
Сам дом признан аварийным в 2018 году. Однако с того времени оттуда переехал только сирота, которому было предоставлено новое жилье. Остальные жители обращались к органам власти, но никаких результатов это не принесло.
Бастрыкин также поручил доложить о ходе расследования.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как на девушку напала собака.