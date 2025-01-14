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Posted 14 января, 08:45

Published 14 января, 08:45

Modified 14 января, 08:46

Updated 14 января, 08:46

Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за нерасселенного дома в Свердловской области

Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за нерасселенного дома в Свердловской области

14 января 2025, 08:45
Фото: 1MI.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселенного аварийного дома в Серове. Дом был построен в 1930 году. Его жители жалуются, что жить в нем не представляется возможным.

По словам жильцов, в доме разрушаются фасад, несущие конструкции и потолок, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Также, заявляют жильцы, помещения в доме регулярно затапливает.

Сам дом признан аварийным в 2018 году. Однако с того времени оттуда переехал только сирота, которому было предоставлено новое жилье. Остальные жители обращались к органам власти, но никаких результатов это не принесло.

Бастрыкин также поручил доложить о ходе расследования.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как на девушку напала собака.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Жилье#Уголовное дело#Екатеринбург#СК
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