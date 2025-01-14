Голый мужчина на улице перепугал жителей Екатеринбурга

Очевидцы сообщили, что екатеринбуржец сидел прямо посреди улицы, громко кричал и издавал непонятные звуки. При этом он не обращал никакого внимания на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В результате, мужчину передали медикам, которые после звонка приехали на вызов.