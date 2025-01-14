Голый мужчина на улице перепугал жителей Екатеринбурга

Posted 14 января, 12:40
Published 14 января, 12:40
Modified 14 января, 12:42
Updated 14 января, 12:42
Очевидцы сообщили, что екатеринбуржец сидел прямо посреди улицы, громко кричал и издавал непонятные звуки. При этом он не обращал никакого внимания на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В результате, мужчину передали медикам, которые после звонка приехали на вызов.
В комментариях подписчики telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» предположили, что этот человек скорее всего находился под действием наркотических веществ.
Напомним, что летом 2024 года голый мужчина выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге и скончался.