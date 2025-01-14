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Posted 14 января, 12:40

Published 14 января, 12:40

Modified 14 января, 12:42

Updated 14 января, 12:42

Голый мужчина на улице перепугал жителей Екатеринбурга

Голый мужчина на улице перепугал жителей Екатеринбурга

14 января 2025, 12:40
Фото: 1MI.
Неадекватный мужчина без одежды испугал в Екатеринбурге жителей Асбестовского переулка и случайных прохожих.

Очевидцы сообщили, что екатеринбуржец сидел прямо посреди улицы, громко кричал и издавал непонятные звуки. При этом он не обращал никакого внимания на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В результате, мужчину передали медикам, которые после звонка приехали на вызов.

В комментариях подписчики telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» предположили, что этот человек скорее всего находился под действием наркотических веществ.

Напомним, что летом 2024 года голый мужчина выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге и скончался.

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