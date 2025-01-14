Города Свердловской области получат 2,3 млрд на строительство и ремонт дорог

Posted 14 января, 09:26
Published 14 января, 09:26
Modified 14 января, 09:28
Updated 14 января, 09:28
Так, Качканарский округ получит около 258 миллионов рублей, чтобы продолжить обновлять дороги на улицах Тургенева и Набережная вдоль СНТ, а также на реконструкцию дорожных отрезков на улицах Кирова и Октябрьской, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Краснотурьинску направят 152,5 миллиона на капремонт улиц Октябрьская и Чкалова. Красноуфимский округ получит более 67 миллионов рублей, чтобы можно было продолжать обновление дорог в селе Криулино, а Невьянский — 152 миллиона на ремонт улиц Свердлова и Заречная в населенном пункте Знаменское.
Кроме того, на дорожные работы были выделены деньги Алапаевску, Верхней Пышме, Верхотурью, Каменск-Уральскому, Ирбиту, а также Серовскому, Каменскому и Сысертскому округам.
Напомним, почти восемь миллионов рублей было выделено на ремонт томографа в нижнетагильской больнице №4.