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Posted 14 января, 09:26

Published 14 января, 09:26

Modified 14 января, 09:28

Updated 14 января, 09:28

Города Свердловской области получат 2,3 млрд на строительство и ремонт дорог

Города Свердловской области получат 2,3 млрд на строительство и ремонт дорог

14 января 2025, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить некоторым городам 2,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог.

Так, Качканарский округ получит около 258 миллионов рублей, чтобы продолжить обновлять дороги на улицах Тургенева и Набережная вдоль СНТ, а также на реконструкцию дорожных отрезков на улицах Кирова и Октябрьской, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Краснотурьинску направят 152,5 миллиона на капремонт улиц Октябрьская и Чкалова. Красноуфимский округ получит более 67 миллионов рублей, чтобы можно было продолжать обновление дорог в селе Криулино, а Невьянский — 152 миллиона на ремонт улиц Свердлова и Заречная в населенном пункте Знаменское.

Кроме того, на дорожные работы были выделены деньги Алапаевску, Верхней Пышме, Верхотурью, Каменск-Уральскому, Ирбиту, а также Серовскому, Каменскому и Сысертскому округам.

Напомним, почти восемь миллионов рублей было выделено на ремонт томографа в нижнетагильской больнице №4.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Деньги#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Дороги#Екатеринбург
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