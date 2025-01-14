Города Свердловской области получат 2,3 млрд на строительство и ремонт дорог

Так, Качканарский округ получит около 258 миллионов рублей, чтобы продолжить обновлять дороги на улицах Тургенева и Набережная вдоль СНТ, а также на реконструкцию дорожных отрезков на улицах Кирова и Октябрьской, рассказали в областном Департаменте информполитики.