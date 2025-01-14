Хоккеисты, танк и авария под Новый год: громкие ДТП в Свердловской области в 2024

В сентябре 2024 года на границе с Челябинской областью парень на черном BMW разогнался до 195 км/ч! Водителю было всего 24 года, а его пассажиру — 23. Предположительно, водитель не справился с управлением, они ехали на полной скорости и потеряли контроль над машиной. В итоге БМВ несколько раз перевернулся, и оба парня вылетели из салона, так как ремнями безопасности не воспользовались. Погибли прямо на месте.