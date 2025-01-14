Хоккеисты, танк и авария под Новый год: громкие ДТП в Свердловской области в 2024

Posted 14 января, 10:11
Published 14 января, 10:11
Modified 14 января, 11:07
Updated 14 января, 11:07
Невеселая подборка ДТП, которые произошли за 2024 год. Безусловно, это не все происшествия, случившиеся за этот период времени, мы отобрали только некоторые из них. С остальными инцидентами вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте издания.
Начнем с января 2024 года. В начале года в Верх-Нейвинске произошла авария: автобус столкнулся с машиной марки Citroen. В этой аварии погибли три человека — риелтор из Екатеринбурга и ее клиенты. Они ехали на какую-то важную встречу по поводу недвижимости.
В автобусе же ехал тренер с командой, они возвращались со соревнований. На трассе у автобуса вдруг лопнуло колесо! Из-за этого он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Водитель и пассажиры легковушки сразу погибли, а тренер умер позже, когда его везли в больницу. Два молодых хоккеиста тоже получили травмы, и их увезли в Екатеринбург.
В марте 2024 года в Нижнем Тагиле участником аварии стал танк. Военная бронемашина ехала с Уралвагонзавода и случайно наехала на автомобиль. Это случилось неподалеку от выезда с территории завода, на дороге в сторону города Верхняя Салда.
В Екатеринбурге произошло необычное происшествие возле киоска с шаурмой. Два несовершеннолетних парня на самокате врезались в стеклянную стену заведения. К счастью, никто серьезно не пострадал, хотя стекло было разбито, и осколки разлетелись вокруг. Один из подростков быстро покинул место происшествия, а другой остался ждать сотрудников киоска.
Далее подборка внутри подборки. Можно точно сказать, что любой вид транспорта за неумелостью и безответственностью становится опасным снарядом, который калечит и убивает. Но в сумме со скоростью и отсутствием как таковой защиты мотоциклы — это отдельная тема. Так что же думают об этом сами байкеры, выяснила редакция TagilCity.ru.
4 июня 2024 года на Челябинском тракте микроавтобус марки Toyota врезался в машину для уборки дорог, она ехала из соседней Свердловской области. Погибли четыре человека. Очевидцы рассказывали, что их тела остались лежать прямо на дороге, а машины объезжали их стороной.
5 июля 2024 года на Серовском тракте Skoda Octavia столкнулась с КамАЗом. Два человека погибли, а еще двое получили травмы. Водитель легковушки оказался на встречной полосе и врезался в грузовик. Из-за этого погибли женщина и молодой парень, сообщили в ГИБДД. Также пострадали водитель и подросток, который сидел рядом. Их отправили в больницу. А вот водитель грузовика не пострадал.
В Нижнем Тагиле 30 августа 2024 года автомобиль марки Volkswagen снёс пешеходов, двигаясь по тротуару. ДТП произошло утром на улице Индустриальная. Водитель автомобиля Volkswagen неожиданно выехал на пешеходную зону, где сбил двух мужчин. После этого машина врезалась в зелёные насаждения. Один из пострадавших скончался на месте происшествия. Второму мужчине была оказана медицинская помощь, и был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
В сентябре 2024 года на границе с Челябинской областью парень на черном BMW разогнался до 195 км/ч! Водителю было всего 24 года, а его пассажиру — 23. Предположительно, водитель не справился с управлением, они ехали на полной скорости и потеряли контроль над машиной. В итоге БМВ несколько раз перевернулся, и оба парня вылетели из салона, так как ремнями безопасности не воспользовались. Погибли прямо на месте.
В октябре 2024 года в Алапаевске водитель иномарки решил проверить, насколько прочен столб, и на полной скорости в него въехал. К сожалению, одна девушка погибла, а еще трое получили травмы. Как выяснилось, 24-летний парень решил поиграть в «Форсаж», превысив скорость, и потерял управление. Сотрудники ГИБДД заметили, что ремнями безопасности никто не пользовался.
Под Нижним Тагилом в ноябре 2024 года случилось ДТП — две машины столкнулись, и, к сожалению, два человека погибли. Это произошло на Южном подъезде к городу, где иномарки Fiat и Hyundai буквально «встретились» на 9-м километре дороги. Машины после удара улетели в разные стороны.
Еще одна авария в ноябре прошлого года, но на этот раз в Артинском районе Свердловской области. Пожилой мужчина управлял бензовозом и направлялся в сторону Уфы. Он допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем марки Nissan. К сожалению, оба находившихся в иномарке — водитель и его спутница — скончались на месте. Прибытие бригады скорой помощи лишь подтвердило их смерть. Известно, что погибшие были жителями Екатеринбурга.
В ночь с 28 на 29 декабря 2024 года под Нижним Тагилом произошло ДТП, виновником которого стала женщина, которая позволила себе пьяной сесть за руль. Водитель, управляющая автомобилем марки Skoda Fabia, допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota Vista, которым управлял двадцатидвухлетний молодой человек. В результате столкновения оба транспортных средства оказались вне проезжей части. После осмотра медиками женщине было назначено амбулаторное лечение. Установлено, что уровень алкоголя в её крови составлял 0,69 промилле. Пострадавший пассажир Toyota был доставлен в городскую больницу с различными повреждениями.