Как правильно прощаться с новогодней елкой

Лучшее место для использованной елки — в бункере-накопителе или в специальном отсеке для крупногабаритных отходов на контейнерной площадке. Если нет ни того, ни другого, новогодний атрибут размещается рядом с емкостями для ТКО так, чтобы не преграждать проезд спецтехники к месту накопления. О захламлении территории можно не переживать — деревья будут вывезены спецтранспортом вместе с другими крупногабаритными отходами.