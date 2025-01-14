Как правильно прощаться с новогодней елкой

Posted 14 января, 07:24
Published 14 января, 07:24
Modified 14 января, 07:26
Updated 14 января, 07:26
Первым шагом, конечно же, станет освобождение дерева от украшений. Если они больше не нужны, то их можно разместить в обычном контейнере.
А вот саму ель размещать в баке нельзя ни в коем случае — это может привести не только к сложностям во время погрузки отходов, но и к поломкам оборудования, — отметили в пресс-службе компании «Рифей».
Лучшее место для использованной елки — в бункере-накопителе или в специальном отсеке для крупногабаритных отходов на контейнерной площадке. Если нет ни того, ни другого, новогодний атрибут размещается рядом с емкостями для ТКО так, чтобы не преграждать проезд спецтехники к месту накопления. О захламлении территории можно не переживать — деревья будут вывезены спецтранспортом вместе с другими крупногабаритными отходами.
Напомним, вывоз КГО региональный оператор осуществляет по мере накопления или по заявкам управляющих организаций, но не реже одного раза в 10 дней. От жителей частного сектора, где вывоз отходов производится бесконтейнерным способом, новогодние ели будут вывозиться в рамках обычного графика. Все вопросы по транспортированию ТКО можно задать по телефону 8-800-234-02-43.