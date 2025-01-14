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Posted 14 января, 07:24

Published 14 января, 07:24

Modified 14 января, 07:26

Updated 14 января, 07:26

Как правильно прощаться с новогодней елкой

Как правильно прощаться с новогодней елкой

14 января 2025, 07:24
Фото: Рифей.
Специалисты регионального оператора напомнили жителям Свердловской области о том, как правильно избавляться от новогодних елей.

Первым шагом, конечно же, станет освобождение дерева от украшений. Если они больше не нужны, то их можно разместить в обычном контейнере.

А вот саму ель размещать в баке нельзя ни в коем случае — это может привести не только к сложностям во время погрузки отходов, но и к поломкам оборудования, — отметили в пресс-службе компании «Рифей».

Лучшее место для использованной елки — в бункере-накопителе или в специальном отсеке для крупногабаритных отходов на контейнерной площадке. Если нет ни того, ни другого, новогодний атрибут размещается рядом с емкостями для ТКО так, чтобы не преграждать проезд спецтехники к месту накопления. О захламлении территории можно не переживать — деревья будут вывезены спецтранспортом вместе с другими крупногабаритными отходами.

Напомним, вывоз КГО региональный оператор осуществляет по мере накопления или по заявкам управляющих организаций, но не реже одного раза в 10 дней. От жителей частного сектора, где вывоз отходов производится бесконтейнерным способом, новогодние ели будут вывозиться в рамках обычного графика. Все вопросы по транспортированию ТКО можно задать по телефону 8-800-234-02-43.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Елка#Вывоз мусора#Правила#Новогодняя елка#Мусорный контейнер#Утилизация#Вывоз ТБО#Екатеринбург#Рифей#Контейнерные площадки
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