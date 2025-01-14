tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 16:43

Published 14 января, 16:43

Modified 14 января, 16:45

Updated 14 января, 16:45

В Свердловской области традиционные Крещенские купания оказались под угрозой

Крещенские купания в свердловских городах оказались под угрозой срыва

14 января 2025, 16:43
Фото: 1MI.

В Свердловской области традиционные Крещенские купания оказались под угрозой

Из-за слишком теплой погоды в ряде городов Свердловской области могут отменить Крещенские купания.

Купели уже точно не будут оборудовать в Краснотурьинске, Заречном, а также селах Кунгурка и Мариинск, пишет 66.ru.

МЧС оценивает ледовую обстановку в других муниципалитетах, в том числе в столице регионе. На данный момент администрация подала заявки на организацию семи иорданей в разных частях Екатеринбурга. Однако число желающих окунуться ограничат.

В Нижнем Тагиле купель будет оборудована около клуба моржей — ледовая обстановка позволяет это сделать.

Жители Верхней Салды смогут окунуться в ледяную воду около лодочной станции на Верхнесалдинском пруду.

Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Узнать подробнее
Читайте также:
МЧС Свердловской области назвали самые опасные водоемыВыход на лед водоемов в Нижнем Тагиле стал опасенВ уральском лесу спасли вмерзшего в лед пеликана
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Религия#Запрет#Лед#Православие#Крещение#Крещенские купания#Купель#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика