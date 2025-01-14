Крещенские купания в свердловских городах оказались под угрозой срыва

Posted 14 января, 16:43
Published 14 января, 16:43
Modified 14 января, 16:45
Updated 14 января, 16:45
Купели уже точно не будут оборудовать в Краснотурьинске, Заречном, а также селах Кунгурка и Мариинск, пишет 66.ru.
МЧС оценивает ледовую обстановку в других муниципалитетах, в том числе в столице регионе. На данный момент администрация подала заявки на организацию семи иорданей в разных частях Екатеринбурга. Однако число желающих окунуться ограничат.
В Нижнем Тагиле купель будет оборудована около клуба моржей — ледовая обстановка позволяет это сделать.
Жители Верхней Салды смогут окунуться в ледяную воду около лодочной станции на Верхнесалдинском пруду.