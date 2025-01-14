Кто сможет взять семейную ипотеку на вторичное жилье: условия, нововведения

Posted 14 января, 10:22
Published 14 января, 10:22
Modified 14 января, 10:24
Updated 14 января, 10:24
С момента своего запуска программа семейной ипотеки несколько раз меняла условия, касающиеся численности и возраста детей заемщиков. В настоящий момент действуют следующие критерии.
Семейную ипотеку под льготные 6% годовых могут получить:
В декабре на заседании Госсовета президент Владимир Путин внес предложение о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье.
Сегодня эта ипотека действует только в случае приобретения нового жилья — она не действует на вторичном рынке. Нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке. Давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье, — сказал глава государства.
При этом Путин поручил правительству разработать и подготовить условия для внедрения нового механизма.
Они должны быть ясными, понятными и лишенными манипуляций, — отметил Владимир Владимирович.
Эксперты уже оценили перспективы такого нововведения. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов уже сообщил приблизительные охваты внедряемого новшества.
Мы в апреле этого года оценивали, что в 771 городе не велось строительство жилья. В них может проживать до 21 миллиона человек. Если говорить о тех городах, где на протяжении многих лет отсутствует активность застройщиков, то их число составит около 600, — сказал он.
Прежде всего граждан, проживающих в обеих российских столицах.
Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье, потому что там есть много новостроек, — предупредил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Следуя этой логике, все города-миллионники и крупные областные центры тоже не затронет новшество с семейной ипотекой на вторичное жилье. Эксперты делают большую ставку на то, что оно позволит остановить отток населения из малочисленных населенных пунктов с низким уровнем строительства.