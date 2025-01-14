Кто сможет взять семейную ипотеку на вторичное жилье: условия, нововведения

О программе семейной ипотеки Новшества Перспективы Кого не коснется новшество

Госпрограмма семейной ипотеки успешно работает с 2018 года и, как известно, распространяется только на новостройки. Но теперь ситуация изменилась, семейную ипотеку можно будет взять и во вторичном жилом фонде. Когда и на каких условиях? Читайте в нашей статье.

О программе семейной ипотеки С момента своего запуска программа семейной ипотеки несколько раз меняла условия, касающиеся численности и возраста детей заемщиков. В настоящий момент действуют следующие критерии. Семейную ипотеку под льготные 6% годовых могут получить: семьи, в которых растет как минимум один ребенок (до шести лет включительно);

семьи с ребенком, имеющим группу инвалидности (до семнадцати лет включительно);

семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми — когда они родились, не имеет значения (такие заемщики могут приобрести новое жилье от застройщика только в городах с населением до 50 000 человек или с низкими объемами строительства). В декабре на заседании Госсовета президент Владимир Путин внес предложение о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье . Фото: 1MI Новшества В декабре на заседании Госсовета президент Владимир Путин внес предложение о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Сегодня эта ипотека действует только в случае приобретения нового жилья — она не действует на вторичном рынке. Нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке. Давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье, — сказал глава государства. При этом Путин поручил правительству разработать и подготовить условия для внедрения нового механизма. Они должны быть ясными, понятными и лишенными манипуляций, — отметил Владимир Владимирович. Семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье предлагается ввести в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье . Фото: 1MI Перспективы Эксперты уже оценили перспективы такого нововведения. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов уже сообщил приблизительные охваты внедряемого новшества. Мы в апреле этого года оценивали, что в 771 городе не велось строительство жилья. В них может проживать до 21 миллиона человек. Если говорить о тех городах, где на протяжении многих лет отсутствует активность застройщиков, то их число составит около 600, — сказал он. Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье . Фото: pxhere.com Кого не коснется новшество Прежде всего граждан, проживающих в обеих российских столицах. Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье, потому что там есть много новостроек, — предупредил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Следуя этой логике, все города-миллионники и крупные областные центры тоже не затронет новшество с семейной ипотекой на вторичное жилье. Эксперты делают большую ставку на то, что оно позволит остановить отток населения из малочисленных населенных пунктов с низким уровнем строительства. Читайте также: В Свердловской области прокуратура добилась выделения сиротам квартир Академический район Екатеринбурга продолжает активно застраиваться Сирота без квартиры: в Екатеринбурге боец СВО не мог добиться жилья