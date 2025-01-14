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Posted 14 января, 10:22

Published 14 января, 10:22

Modified 14 января, 10:24

Updated 14 января, 10:24

Как взять семейную ипотеку на вторичку: условия нововведения

Кто сможет взять семейную ипотеку на вторичное жилье: условия, нововведения

14 января 2025, 10:22
Фото: 1MI. Как взять семейную ипотеку на вторичку: условия нововведения
Госпрограмма семейной ипотеки успешно работает с 2018 года и, как известно, распространяется только на новостройки. Но теперь ситуация изменилась, семейную ипотеку можно будет взять и во вторичном жилом фонде. Когда и на каких условиях? Читайте в нашей статье.

О программе семейной ипотеки

С момента своего запуска программа семейной ипотеки несколько раз меняла условия, касающиеся численности и возраста детей заемщиков. В настоящий момент действуют следующие критерии.

Семейную ипотеку под льготные 6% годовых могут получить:

  • семьи, в которых растет как минимум один ребенок (до шести лет включительно);
  • семьи с ребенком, имеющим группу инвалидности (до семнадцати лет включительно);
  • семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми — когда они родились, не имеет значения (такие заемщики могут приобрести новое жилье от застройщика только в городах с населением до 50 000 человек или с низкими объемами строительства).
В декабре на заседании Госсовета президент Владимир Путин внес предложение о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье
В декабре на заседании Госсовета президент Владимир Путин внес предложение о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Фото: 1MI

Новшества

В декабре на заседании Госсовета президент Владимир Путин внес предложение о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье.

Сегодня эта ипотека действует только в случае приобретения нового жилья — она не действует на вторичном рынке. Нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке. Давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье, — сказал глава государства.

При этом Путин поручил правительству разработать и подготовить условия для внедрения нового механизма.

Они должны быть ясными, понятными и лишенными манипуляций, — отметил Владимир Владимирович.
Семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье предлагается ввести в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье
Семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье предлагается ввести в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Фото: 1MI

Перспективы

Эксперты уже оценили перспективы такого нововведения. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов уже сообщил приблизительные охваты внедряемого новшества.

Мы в апреле этого года оценивали, что в 771 городе не велось строительство жилья. В них может проживать до 21 миллиона человек. Если говорить о тех городах, где на протяжении многих лет отсутствует активность застройщиков, то их число составит около 600, — сказал он.
Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье
Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье. Фото: pxhere.com

Кого не коснется новшество

Прежде всего граждан, проживающих в обеих российских столицах.

Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье, потому что там есть много новостроек, — предупредил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Следуя этой логике, все города-миллионники и крупные областные центры тоже не затронет новшество с семейной ипотекой на вторичное жилье. Эксперты делают большую ставку на то, что оно позволит остановить отток населения из малочисленных населенных пунктов с низким уровнем строительства.

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