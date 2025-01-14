Кузбассовец разбогател, пройдя через окно «запретного» дома

Posted 14 января, 20:41
Published 14 января, 20:41
Modified 14 января, 20:41
Updated 14 января, 20:41
«Похищенное имущество он вскоре продал неизвестному на улице за 50 000 рублей, деньги потратил», — добавили в ведомстве.
Награбленное общей суммой оказалось более, чем на 5 миллионов рублей. Хозяин дома узнал об этом только после возвращения из командировки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вор был заключен под стражу, а сейчас суд вынес приговор. Ему назначили 5 лет колонии строгого режима, пишет sibdepo.ru.
«Осужденный не согласился с вынесенным решением и попытался обжаловать его, однако Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, оставил приговор без изменения», — отметили в полиции Кузбасса.