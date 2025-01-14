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Posted 14 января, 20:41

Published 14 января, 20:41

Modified 14 января, 20:41

Updated 14 января, 20:41

Кузбассовец разбогател, пройдя через окно «запретного» дома

14 января 2025, 20:41
В Ленинске-Кузнецком судили 43-летнего вора. В полиции Кузбасса рассказали, что мужчина в 2022 году вскрыл и пролез в окно квартиры на 2 этаже. Вор вскрыл также и сейф, забрал деньги и драгоценности, сложив это все в кожаный рюкзак хозяина дома.

«Похищенное имущество он вскоре продал неизвестному на улице за 50 000 рублей, деньги потратил», — добавили в ведомстве.

Награбленное общей суммой оказалось более, чем на 5 миллионов рублей. Хозяин дома узнал об этом только после возвращения из командировки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вор был заключен под стражу, а сейчас суд вынес приговор. Ему назначили 5 лет колонии строгого режима, пишет sibdepo.ru.

«Осужденный не согласился с вынесенным решением и попытался обжаловать его, однако Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, оставил приговор без изменения», — отметили в полиции Кузбасса.

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