Кузбассовец разбогател, пройдя через окно «запретного» дома

Награбленное общей суммой оказалось более, чем на 5 миллионов рублей. Хозяин дома узнал об этом только после возвращения из командировки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вор был заключен под стражу, а сейчас суд вынес приговор. Ему назначили 5 лет колонии строгого режима, пишет sibdepo.ru.