Кузбассовцы оформили автокредитов в федеральном банке на 5,7 млрд рублей

Однако благодаря стимулирующим мерам на первичном рынке — таким как господдержка и субсидированные программы производителей — доля новых авто в выдачах осталась на достаточно высоком уровне — 30%. Подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского или российского происхождения. В структуре выдач ВТБ по итогам 2024 года на бренды из этих стран пришлось около 90%.



