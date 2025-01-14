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Posted 14 января, 19:48

Published 14 января, 19:48

Modified 14 января, 19:48

Updated 14 января, 19:48

Кузбассовцы оформили автокредитов в федеральном банке на 5,7 млрд рублей

14 января 2025, 19:48
В ушедшем году выдачи автокредитов приблизились к 2,3 трлн рублей, в 1,5 раза «обогнав» значения 2023 года. Общий объем сделок по автокредитам в Сибири достиг 36,5 млрд рублей, что более чем вдвое выше результата предыдущего года и в 9,6 раз выше показателей 2022 года, сообщает пресс-служба ВТБ.

Регионами-лидерами автокредитования в Сибири стали: Красноярский край (8,3 млрд руб выдач), Новосибирская (7,3 млрд рублей) и Иркутская (свыше 6 млрд рублей) области. Жители Кузбасса оформили в ВТБ 5,2 тыс автокредитов в объеме 5,7 млрд рублей, что также вдвое превышает показатели прошлого года, пишет sibdepo.ru.

По данным экспертов банка, в целом по рынку в ушедшем году выдачи автокредитов приблизились к 2,3 трлн рублей, в 1,5 раза «обогнав» значение 2023 года. В 2024 году авто стало единственным сегментом рынка розничного кредитования, показавшим прирост. Высокий результат во многом обеспечила повышенная активность россиян, которые продолжали реализовать отложенный с 2022 года спрос.

Не менее важный фактор — повышение утильсбора, подтолкнувшее многих клиентов купить машину до изменения тарифов.

«С четвертого квартала мощность кредитного двигателя стала серьезно падать. В качестве „ручника“ выступили ставки на машины с пробегом, достигшие к концу года пика, и меры регулятора по сокращению закредитованности россиян. Например, в целом по рынку продажи октября-декабря оказались более чем на 40% ниже итогов предыдущих трех месяцев», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

ВТБ в Сибирском федеральном округе по итогам 2024 года предоставил своим клиентам свыше 30 тысяч автокредитов. В целом ВТБ по итогам 2024 года предоставил россиянам свыше 362 тысяч автокредитов. Общий объем сделок достиг 484 млрд рублей, что более чем вдвое выше результата предыдущего года.

Заемщики ВТБ в 2024 году оформляли автокредиты на 1,3 млн рублей (+4% за год) сроком 6,1 года — на 3 месяца дольше, чем в 2023 году. Как и ранее, основным спросом пользовались машины с пробегом.

Однако благодаря стимулирующим мерам на первичном рынке — таким как господдержка и субсидированные программы производителей — доля новых авто в выдачах осталась на достаточно высоком уровне — 30%. Подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского или российского происхождения. В структуре выдач ВТБ по итогам 2024 года на бренды из этих стран пришлось около 90%.

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