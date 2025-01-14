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Posted 14 января, 04:21

Published 14 января, 04:21

Modified 14 января, 04:23

Updated 14 января, 04:23

Квартиры в аренду в Екатеринбурге стали дешеветь

Квартиры в аренду в Екатеринбурге стали дешеветь

14 января 2025, 04:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге снизились цены на аренду квартир. Так, в январе 2025 года однокомнатная квартира в среднем стоит 33 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатная — 33 тысячи без учета коммунальных услуг.

Цены на съем квартир достигли максимума в октябре 2024 года, а к январю 2025 они были скорректированы.

Сейчас на рынке много предложений, арендаторам предоставлен большой выбор, а цены постепенно снижаются, рассказал основатель портала «Драже» Никита Словиковский.

Словиковский также отметил, что за прошедший год «однушки» подорожали на 20%, а «двушки» — на 11%.

Напомним, в декабре 2024 года публиковались данные о том, что в Екатеринбурге выросли цены на съем квартир посуточно.

Суровая реальность Нового года: в Екатеринбурге резко выросли цены на аренду жилья
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#Елизавета Зиборова#Общество#Жилье#Статистика#Аренда#Квартиры#Недвижимость#Екатеринбург
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