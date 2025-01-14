Квартиры в аренду в Екатеринбурге стали дешеветь

Posted 14 января, 04:21
Published 14 января, 04:21
Modified 14 января, 04:23
Updated 14 января, 04:23
Цены на съем квартир достигли максимума в октябре 2024 года, а к январю 2025 они были скорректированы.
Сейчас на рынке много предложений, арендаторам предоставлен большой выбор, а цены постепенно снижаются, рассказал основатель портала «Драже» Никита Словиковский.
Словиковский также отметил, что за прошедший год «однушки» подорожали на 20%, а «двушки» — на 11%.
Напомним, в декабре 2024 года публиковались данные о том, что в Екатеринбурге выросли цены на съем квартир посуточно.