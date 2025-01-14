Квартиры в аренду в Екатеринбурге стали дешеветь

В Екатеринбурге снизились цены на аренду квартир. Так, в январе 2025 года однокомнатная квартира в среднем стоит 33 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатная — 33 тысячи без учета коммунальных услуг.

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