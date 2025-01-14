Мама обвинила дочь в краже миллиона рублей в Свердловской области

По словам юриста Ивана Воронцова, дочь после этого перевела мужу все средства, оформила на мать две кредитные карты и взяла кредит. В общей сложности сумма составила около миллиона рублей. Женщине стало известно о случившемся только после того, как банк стал ей звонить и сообщать о просрочках по кредитам. Тогда женщина пошла в полицию. Однако дочь попросила забрать заявление. Она также сообщила, что сама сделает заявление на вынесение судебного приказа, отправит его судье и тогда с мамы не будут ничего взыскивать.