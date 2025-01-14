Мама обвинила дочь в краже миллиона рублей в Свердловской области

Posted 14 января, 07:16
Published 14 января, 07:16
Modified 14 января, 07:17
Updated 14 января, 07:17
Пенсионерка написала заявление в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело.
Больше года назад пенсионерка Наталья продала жилье в Сылве и переехала жить в поселок Шаля. После приобретения новой квартиры у женщины остались 500 тысяч рублей. Их она положила на вклад.
По словам юриста Ивана Воронцова, дочь после этого перевела мужу все средства, оформила на мать две кредитные карты и взяла кредит. В общей сложности сумма составила около миллиона рублей. Женщине стало известно о случившемся только после того, как банк стал ей звонить и сообщать о просрочках по кредитам. Тогда женщина пошла в полицию. Однако дочь попросила забрать заявление. Она также сообщила, что сама сделает заявление на вынесение судебного приказа, отправит его судье и тогда с мамы не будут ничего взыскивать.
Мама поверила. После этого ничего не поменялось. Тогда пенсионерка обратилась к юристу. Было подано заявление в полицию и возбуждено уголовное дело. На очной ставке женщина настаивала, что не давала разрешения на оформление кредитов. На данный момент расследование приостановлено. На пенсионерке висят долги, а дочь находится в декрете.
В конце 2024 года пострадавшая обратилась в прокуратуру, где было вынесено постановление о возобновлении расследования.
Дочь пенсионерки же заявляет, что брала деньги в долг под расписку. По словам девушки, она не смогла отдать вовремя долг и тогда мать пошла с заявлением в полицию. Она уверена, что мама попала под влияние юриста. Девушка рассказывает, что все документы и расписки у нее имеются. При этом она уже отдала часть суммы.
Юрист опроверг информацию о том, что часть долга уже была выплачена. При этом наличие расписки он подтвердил, но написана она рукой дочери.
Девушка, в свою очередь, заявляет, что мама после смерти брата стала неадекватной и считает, что ее нужно проверить, пишет Ура.ру.
В МО МВД «Шалинский» рассказали, что разбирательство о делу еще идет.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга ограбил пенсионерку, которая сняла в банкомате 170 тысяч рублей.