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Posted 14 января, 10:59

Published 14 января, 10:59

Modified 14 января, 11:08

Updated 14 января, 11:08

В налоговой назвали крупных должников Екатеринбурга

Металл, строительство и охрана: какие компании Екатеринбурга вошли в антирейтинг ФНС

14 января 2025, 10:59
Фото: 1MI.

В налоговой назвали крупных должников Екатеринбурга

Совокупный долг по налогам пяти екатеринбургских компаний составляет 2,7 миллиарда рублей. Кто вошел в антирейтинг фискалов — читайте в материале TagilCity.ru.

1 место — АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» и 649,1 миллион рублей

Компания, занимающаяся торговлей металлами, занимает первую строку антирейтинга по данным ФНС. Как сообщили редакции TagilCity.ru в налоговой, у предприятия под руководством Сергея Бехтерева накопился долг перед бюджетом в размере 649,1 миллиона рублей. Судя по информации с Rusprofile, за год выручка «ТТК-Екатеринбург» упала на 88% и в 2023 году составила 3,4 миллиарда рублей. Прибыль за этот же год составила 16,6 миллиона рублей.

В марте 2024 года в офис «ТТК-Екатеринбург», расположенном в бизнес-центре столицы Урала, прошли обыски: на месте работали сотрудники ФСБ и военные следователи, писал ura.ru. Позже сообщалось, что таким образом силовики оказывали поддержку налоговой службе.

2 место — ООО «Кабели и металлы» — 620,9 миллиона рублей

Другая компания, торгующая металлами, также засветилась в сводке ФНС. Екатеринбургское ООО «Кабели и металлы» также работает под руководством Сергея Бахтерева, учредителем числится Марина Пугачева.

Налоговая в 2024 году требовала признать компанию банкротом, а в суде ФНС доказала, что за счет взаимосвязи «Кабмет» и «Торговый дом М-К» Каменск-Уральского создается схема вывода средств для избежания взыскания по налоговым обязательствам, писала «Правда УрФО».

Выручка ООО «Кабмет» за 2023 год составила 3,4 миллиарда рублей, а убыток — 875,4 миллиона, судя по данным Rusprofile.

3 место — ООО «Шабровский карьер» и 567,1 миллион рублей

ООО «Шабровский карьер», зарегистрированное в Екатеринбурге с 2015 года, работает под руководством Дмитрия Панфилова в сфере добычи декоративного и строительного камня. Бенефициаром является бизнесмен Вячеслав Иванов. О налоговой задолженности в размере чуть более миллиарда редакции TagilCity.ru в ФНС сообщили в конце 2024 года. Выручка за 2023 год составила 326,6 миллиона рублей, а прибыль и активы составляют чуть более миллиона каждый.

В конце 2024 года претензии на 312 миллионов рублей имелись к компании и у мэрии Екатеринбурга. Причина — причинение ущерба одним из менеджеров «Шабровского карьера», писала «Правда УрФО». Компания, добавим, проходит процедуру банкротства.

4 место — ООО «Уралстрой» и 470,9 миллиона рублей

Предприятие по производству электромонтажных работ, бенефициаром которого является Дмитрий Суворов, также попало в антирейтинг ФНС по столице Урала. Фирма с 14-летней историей задолжала бюджету почти полмиллиарда рублей. За 2023 год предприятие сумело получить чистую прибыль в размере 407 тысяч рублей. Выручка от продаж за тот же период составила 78,7 миллиона рублей.

Согласно решению суда от 9 января 2025 года, производство о признании строительной компании было прекращено, поскольку у должника нет возможности обеспечить расходы по делу о банкротстве. У ФНС №25 — также нет возможности финансировать эту процедуру из федерального бюджета, говорится в материалах дела.

5 место — ООО «Энергобезопасность» и 358,1 миллиона рублей

Организацией, трудящейся в сфере охранных служб, в том числе, частных, в настоящее время занимается ликвидатор Сергей Кудрявцев. Согласно информации о компании, Сергей Кудрявцев был исключен из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС.

Бенефициар — Олег Тарабин — также являлся совладельцем ТСЖ «Речник», которая была ликвидирована по решению ФНС. Нельзя проследить и финансовые показатели за последние три года — в открытых данных значатся нули.

Из актуальных судебных актов — постановление судебного пристава-исполнителя в размере 70 тысяч рублей. Долг, выписанный ГУФССП России по Свердловской области, пока не погашен.

Таким образом, совокупный ущерб бюджету оценивается более чем в 2,7 миллиарда рублей. В Федеральной налоговой службе заверили, что налоговым органом осуществляются все меры по взысканию задолженности перед бюджетом в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах, о чем в официальном ответе редакции TagilCity.ru сообщил Артем Балюра, советник государственной гражданской службы РФ.

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