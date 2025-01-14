Металл, строительство и охрана: какие компании Екатеринбурга вошли в антирейтинг ФНС

ООО «Шабровский карьер», зарегистрированное в Екатеринбурге с 2015 года, работает под руководством Дмитрия Панфилова в сфере добычи декоративного и строительного камня. Бенефициаром является бизнесмен Вячеслав Иванов. О налоговой задолженности в размере чуть более миллиарда редакции TagilCity.ru в ФНС сообщили в конце 2024 года. Выручка за 2023 год составила 326,6 миллиона рублей, а прибыль и активы составляют чуть более миллиона каждый.