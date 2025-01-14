На Урале резко выросло число попыток диверсий и терактов

Posted 14 января, 10:54
Published 14 января, 10:54
Modified 14 января, 10:56
Updated 14 января, 10:56
Количество дел о попытках диверсии в 2024 году выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло 14.
Для организации терактов обычно вербуют подростков. Стоит отметить, что для этих целей отбирают несовершеннолетних из среднего класса и благополучных семей. Под прицел попадают дети, которым не хватает внимания со стороны родителей, сообщил замруководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Николай Ефимов.
Напомним, в начале января 2025 года в Екатеринбурге задержанные подростки рассказали о готовящемся теракте.