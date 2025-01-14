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Posted 14 января, 10:54

Published 14 января, 10:54

Modified 14 января, 10:56

Updated 14 января, 10:56

На Урале резко выросло число попыток диверсий и терактов

На Урале резко выросло число попыток диверсий и терактов

14 января 2025, 10:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области все чаще пытаются устроить теракт.

Количество дел о попытках диверсии в 2024 году выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло 14.

Для организации терактов обычно вербуют подростков. Стоит отметить, что для этих целей отбирают несовершеннолетних из среднего класса и благополучных семей. Под прицел попадают дети, которым не хватает внимания со стороны родителей, сообщил замруководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Николай Ефимов.

Напомним, в начале января 2025 года в Екатеринбурге задержанные подростки рассказали о готовящемся теракте.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Теракт#18+#Екатеринбург#Инцидент
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