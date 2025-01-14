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Posted 14 января, 13:26

Published 14 января, 13:26

Modified 14 января, 13:28

Updated 14 января, 13:28

Накрыли старую батарею, и ходим босиком — дома теплее, чем в тропиках

Накрыли старую батарею, и ходим босиком — дома теплее, чем в тропиках

14 января 2025, 13:26
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Зимой люди нередко мерзнут в своих квартирах, хотя все коммунальные системы работают нормально. Причина — в низкой энергоэффективности радиаторов. Чтобы решить эту проблему, необязательно покупать новые батареи — все гораздо проще.

Если вы раздумываете, как повысить температуру в квартире, не включая обогреватели, присмотритесь к своим старым батареям: потенциала в них гораздо больше, чем вы думаете. Главное — использовать систему отопления правильно.

Направьте потоки тепла в нужное русло

Радиаторы выделяют тепло, которое может уходить впустую, нагревая внешнюю стену. Перенаправить воздух от батарей в сторону комнаты поможет теплоотражатель — материал, покрытый отражающей поверхностью (например, фольгой).

По словам экспертов, использование таких экранов может увеличить теплоотдачу радиатора на 10-15%. Это означает, что вы сможете ощутить значительное повышение комфорта в своем доме без необходимости увеличивать температуру в системе отопления. Установка экрана — это простая и недорогая мера, которая требует минимальных усилий, — пишет портал progoroduhta.

Куски теплоотражателя необходимо разместить за радиатором фольгированной стороной в комнату. Отражаясь от фольги, тепло будет равномерно распределяться по комнате.

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Регулярно очищайте радиаторы от пыли

Пыль, накопившаяся на поверхности и внутри радиатора, существенно снижает его способность отдавать тепло. Регулярная очистка пылесосом или мягкой тканью позволит избежать этого. Чистые радиаторы быстрее нагреваются и эффективнее прогревают комнату.

Удаляйте воздушные пробки

В радиаторе могут образовываться воздушные пробки, которые мешают циркуляции теплоносителя (воды или антифриза). Это приводит к тому, что часть радиатора остается холодной и не работает на должном уровне. Используя специальный ключ для выпуска воздуха, вы можете устранить эту проблему.

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Правильное расположение мебели

Убедитесь, что перед радиатором нет крупных предметов мебели (например, диванов или шкафов), которые блокируют теплоотдачу. Чем свободнее доступ воздуха к радиатору, тем эффективнее он будет обогревать помещение.

Такие простые, но эффективные меры помогут уменьшить расходы на отопление, обеспечат теплый и уютный дом и позволят рационально использовать ресурсы.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Отопление#Тепло#Батарея#Проблемы с отоплением#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
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