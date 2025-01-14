Накрыли старую батарею, и ходим босиком — дома теплее, чем в тропиках

Posted 14 января, 13:26
Published 14 января, 13:26
Modified 14 января, 13:28
Updated 14 января, 13:28
Если вы раздумываете, как повысить температуру в квартире, не включая обогреватели, присмотритесь к своим старым батареям: потенциала в них гораздо больше, чем вы думаете. Главное — использовать систему отопления правильно.
Радиаторы выделяют тепло, которое может уходить впустую, нагревая внешнюю стену. Перенаправить воздух от батарей в сторону комнаты поможет теплоотражатель — материал, покрытый отражающей поверхностью (например, фольгой).
По словам экспертов, использование таких экранов может увеличить теплоотдачу радиатора на 10-15%. Это означает, что вы сможете ощутить значительное повышение комфорта в своем доме без необходимости увеличивать температуру в системе отопления. Установка экрана — это простая и недорогая мера, которая требует минимальных усилий, — пишет портал progoroduhta.
Куски теплоотражателя необходимо разместить за радиатором фольгированной стороной в комнату. Отражаясь от фольги, тепло будет равномерно распределяться по комнате.
Пыль, накопившаяся на поверхности и внутри радиатора, существенно снижает его способность отдавать тепло. Регулярная очистка пылесосом или мягкой тканью позволит избежать этого. Чистые радиаторы быстрее нагреваются и эффективнее прогревают комнату.
В радиаторе могут образовываться воздушные пробки, которые мешают циркуляции теплоносителя (воды или антифриза). Это приводит к тому, что часть радиатора остается холодной и не работает на должном уровне. Используя специальный ключ для выпуска воздуха, вы можете устранить эту проблему.
Убедитесь, что перед радиатором нет крупных предметов мебели (например, диванов или шкафов), которые блокируют теплоотдачу. Чем свободнее доступ воздуха к радиатору, тем эффективнее он будет обогревать помещение.
Такие простые, но эффективные меры помогут уменьшить расходы на отопление, обеспечат теплый и уютный дом и позволят рационально использовать ресурсы.
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