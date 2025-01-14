Накрыли старую батарею, и ходим босиком — дома теплее, чем в тропиках

В радиаторе могут образовываться воздушные пробки, которые мешают циркуляции теплоносителя (воды или антифриза). Это приводит к тому, что часть радиатора остается холодной и не работает на должном уровне. Используя специальный ключ для выпуска воздуха, вы можете устранить эту проблему.