Ни горечи, ни пены: как сварить идеально вкусную пшенную кашу

Posted 14 января, 12:40
Published 14 января, 12:40
Modified 14 января, 12:42
Updated 14 января, 12:42
Горечь часто связана с плохим качеством пшена. Старайтесь выбирать свежую крупу, избегайте покупки крупы с сероватым оттенком. Перед промыванием переберите пшено, чтобы удалить мусор.
Приготовьте следующие ингредиенты:
Пшено часто имеет легкую горечь из-за остатков эфирных масел на поверхности крупы. Чтобы избавиться от нее, пшено нужно тщательно промыть. Насыпьте крупу в глубокую миску и залейте холодной водой. Перемешайте и слейте воду. Повторите этот процесс 3–4 раза, пока вода не станет прозрачной.
После промывания залейте крупу крутым кипятком (примерно 1-2 стакана). Оставьте на 1-2 минуты, а затем снова слейте воду. Это помогает избавиться от оставшихся масел и придает каше приятный вкус. Также можно один раз залить крупу кипятком и хорошо промыть ее горячей водой через сито.
Положите подготовленное пшено в кастрюлю с толстым дном, чтобы каша не пригорала. Залейте крупу водой в соотношении 1:2 (на 1 стакан пшена 2 стакана воды). Добавьте щепотку соли и поставьте кастрюлю на средний огонь.
Доведите до кипения, убавьте огонь до самого небольшого и готовьте, помешивая, до полного впитывания воды (примерно 15–20 минут). На этом этапе не закрывайте кастрюлю плотно крышкой, чтобы избыточная пена выходила.
Если вы хотите, чтобы каша была на молоке, можно добавить горячее молоко после впитывания воды. Добавьте молоко, закройте крышкой и томите кашу на минимальном огне 10 минут. Пшено должно стать мягким и разваренным. Выбирайте молоко средней жирности (2,5–3,2%), чтобы каша не вышла слишком тяжёлой.
После варки снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте и дайте каше настояться под крышкой 5–10 минут.
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Источник: ulanmedia.ru.