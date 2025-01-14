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Posted 14 января, 12:40

Published 14 января, 12:40

Modified 14 января, 12:42

Updated 14 января, 12:42

Ни горечи, ни пены: как сварить идеально вкусную пшенную кашу

Ни горечи, ни пены: как сварить идеально вкусную пшенную кашу

14 января 2025, 12:40
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Пшенная крупа стоит недорого, а каша из нее получается очень вкусная. Но только в том случае, если вы знаете, как правильно ее варить. Делимся с вами кулинарными лайфхаками по приготовлению этого блюда.

Горечь часто связана с плохим качеством пшена. Старайтесь выбирать свежую крупу, избегайте покупки крупы с сероватым оттенком. Перед промыванием переберите пшено, чтобы удалить мусор.

Приготовьте следующие ингредиенты:

  • Пшено — 1 стакан (200 г);
  • Вода — 2 стакана (для варки крупы);
  • Молоко (по желанию) — 2 стакана (или используйте только воду);
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — по вкусу;
  • Сливочное масло — 20–30 г (для сервировки).
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Пшено часто имеет легкую горечь из-за остатков эфирных масел на поверхности крупы. Чтобы избавиться от нее, пшено нужно тщательно промыть. Насыпьте крупу в глубокую миску и залейте холодной водой. Перемешайте и слейте воду. Повторите этот процесс 3–4 раза, пока вода не станет прозрачной.

После промывания залейте крупу крутым кипятком (примерно 1-2 стакана). Оставьте на 1-2 минуты, а затем снова слейте воду. Это помогает избавиться от оставшихся масел и придает каше приятный вкус. Также можно один раз залить крупу кипятком и хорошо промыть ее горячей водой через сито.

Положите подготовленное пшено в кастрюлю с толстым дном, чтобы каша не пригорала. Залейте крупу водой в соотношении 1:2 (на 1 стакан пшена 2 стакана воды). Добавьте щепотку соли и поставьте кастрюлю на средний огонь.

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Доведите до кипения, убавьте огонь до самого небольшого и готовьте, помешивая, до полного впитывания воды (примерно 15–20 минут). На этом этапе не закрывайте кастрюлю плотно крышкой, чтобы избыточная пена выходила.

Если вы хотите, чтобы каша была на молоке, можно добавить горячее молоко после впитывания воды. Добавьте молоко, закройте крышкой и томите кашу на минимальном огне 10 минут. Пшено должно стать мягким и разваренным. Выбирайте молоко средней жирности (2,5–3,2%), чтобы каша не вышла слишком тяжёлой.

После варки снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте и дайте каше настояться под крышкой 5–10 минут.

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Источник: ulanmedia.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Молоко#Приготовление пищи#Сливочное масло#КЦ#Еда и напитки#Варка#Кулинарные лайфхаки#Пшенная каша
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