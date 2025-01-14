Оборонные заводы Свердловской области переведут на выпуск гражданской продукции

Posted 14 января, 06:33
Published 14 января, 06:33
Modified 14 января, 06:34
Updated 14 января, 06:34
Правительством РФ утверждена стратегия развития страны до 2030 года. В документе сказано и про то, что ожидает оборонную промышленность УрФО. Согласно ему, развитие отраслей, в том числе танкостроение, станкостроение и железнодорожное машиностроение, являются приоритетными.
В блоке, где говорится о развитии округа в ближайшее время, сказано, что после завершения спецоперации оборонные предприятия будут переведены на выпуск гражданской продукции. Они также будут получать господдержку и льготы.
Также внимание будет уделено такому направлению как перевод предприятий на технологии с меньшим негативным влиянием на окружающую среду.
Ранее стало известно, что солдаты ракетной части, расположенной в Нижнем Тагиле, участвуют в производстве техники на Уралвагонзаводе.