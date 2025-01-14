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Posted 14 января, 06:33

Published 14 января, 06:33

Modified 14 января, 06:34

Updated 14 января, 06:34

Оборонные заводы Свердловской области переведут на выпуск гражданской продукции

Оборонные заводы Свердловской области переведут на выпуск гражданской продукции

14 января 2025, 06:33
Фото: 1MI.
Оборонные предприятия Свердловской области будут переведены на выпуск гражданской продукции после окончания СВО.

Правительством РФ утверждена стратегия развития страны до 2030 года. В документе сказано и про то, что ожидает оборонную промышленность УрФО. Согласно ему, развитие отраслей, в том числе танкостроение, станкостроение и железнодорожное машиностроение, являются приоритетными.

В блоке, где говорится о развитии округа в ближайшее время, сказано, что после завершения спецоперации оборонные предприятия будут переведены на выпуск гражданской продукции. Они также будут получать господдержку и льготы.

Также внимание будет уделено такому направлению как перевод предприятий на технологии с меньшим негативным влиянием на окружающую среду.

Ранее стало известно, что солдаты ракетной части, расположенной в Нижнем Тагиле, участвуют в производстве техники на Уралвагонзаводе.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Бизнес#Производство#Стратегия#Екатеринбург
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