Охотинспектора в Свердловской области получат новую технику

Posted 14 января, 06:48
Published 14 января, 06:48
Modified 14 января, 06:49
Updated 14 января, 06:49
Как заявляет директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, транспорт для охотинспекторов очень важен, так как специалистам часто приходится работать далеко от населенных пунктов и дорог. Именно потому техника должна работать безотказно.
Кузнецов отмечает, что в 2025 году будут приобретены семь снегоходов, а также три внедорожника. За счет этого увеличится мобильность специалистов. Технику будут применять и для ежегодного подсчета диких животных.
Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, на кого можно охотиться в Свердловской области в зимнее время.