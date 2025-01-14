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Posted 14 января, 06:48

Published 14 января, 06:48

Modified 14 января, 06:49

Updated 14 января, 06:49

В Свердловской области на борьбу с браконьерами выделено 100 млн рублей

Охотинспектора в Свердловской области получат новую технику

14 января 2025, 06:48
Фото: 1MI.

В Свердловской области на борьбу с браконьерами выделено 100 млн рублей

Для борьбы с браконьерами в Свердловской области было выделено 100 млн рублей. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Средства предназначены для оплаты труда охотинспекторов и приобретения спецтехники.

Как заявляет директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, транспорт для охотинспекторов очень важен, так как специалистам часто приходится работать далеко от населенных пунктов и дорог. Именно потому техника должна работать безотказно.

Кузнецов отмечает, что в 2025 году будут приобретены семь снегоходов, а также три внедорожника. За счет этого увеличится мобильность специалистов. Технику будут применять и для ежегодного подсчета диких животных.

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, на кого можно охотиться в Свердловской области в зимнее время.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Животные#Природа#Охота#Браконьер#Борьба#Екатеринбург
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