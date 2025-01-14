Охотинспектора в Свердловской области получат новую технику

Как заявляет директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, транспорт для охотинспекторов очень важен, так как специалистам часто приходится работать далеко от населенных пунктов и дорог. Именно потому техника должна работать безотказно.