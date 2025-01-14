Пенсионерка в халате пропала на Уралмаше в Екатеринбурге

Posted 14 января, 09:54
Published 14 января, 09:54
Modified 14 января, 09:56
Updated 14 января, 09:56
Накануне вечером женщину навещал ее сын. Он дал ей лекарства, и екатеринбурженка сказала ему, что сейчас ляжет спать. Однако утром следующего дня ее дома не было, а кровать была заправлена, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
Местонахождение пенсионерки сейчас неизвестно. Также нет информации о том, в чем она ушла из дома. Предположительно, на ней был только халат цвета фуксия. Женщина могла заходить в другие подъезды, торговые точки или в автобусы.
Волосы у женщины темные, рост 160 сантиметров. Сообщается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и не сможет вернуться домой сама. Ее разыскивают волонтеры.
Напомним, в Екатеринбурге с декабря 2024 года ищут шестилетнего мальчика.