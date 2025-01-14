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Posted 14 января, 09:54

Published 14 января, 09:54

Modified 14 января, 09:56

Updated 14 января, 09:56

Пенсионерка в халате пропала на Уралмаше в Екатеринбурге

Пенсионерка в халате пропала на Уралмаше в Екатеринбурге

14 января 2025, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге пропала 76-летняя женщина, живущая в районе Уралмаша. Ее разыскивают с 14 января 2025 года.

Накануне вечером женщину навещал ее сын. Он дал ей лекарства, и екатеринбурженка сказала ему, что сейчас ляжет спать. Однако утром следующего дня ее дома не было, а кровать была заправлена, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Местонахождение пенсионерки сейчас неизвестно. Также нет информации о том, в чем она ушла из дома. Предположительно, на ней был только халат цвета фуксия. Женщина могла заходить в другие подъезды, торговые точки или в автобусы.

Волосы у женщины темные, рост 160 сантиметров. Сообщается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и не сможет вернуться домой сама. Ее разыскивают волонтеры.

Напомним, в Екатеринбурге с декабря 2024 года ищут шестилетнего мальчика.

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