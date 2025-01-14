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Posted 14 января, 03:23

Published 14 января, 03:23

Modified 14 января, 03:25

Updated 14 января, 03:25

Посетителей «Баден-Бадена» в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о минировании

Посетителей «Баден-Бадена» в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о минировании

14 января 2025, 03:23
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге на курорте «Баден-Баден» прошла эвакуация посетителей вечером 13 января 2025 года.

В комплекс поступил звонок с сообщением о минировании, в связи с чем всех посетителей вывели на улицу. Вскоре приехали правоохранители, пишет Е1.

Инициатора звонка задержали и допросили. Проверка длилась около двух часов.

Напомним, 13 января в Нижнем Тагиле эвакуировали сотрудников и учеников школы №13 из-за сообщения от неизвестного о том, что здание заминировано. К месту инцидента приехали экстренные службы.

Сотрудников и посетителей Главпочтамта в Екатеринбурге эвакуировали из-за посылки
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Эвакуация#ЧП#Минирование#Экстренные службы#Правоохранители#18+#Екатеринбург#Инцидент#Баден-Баден
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