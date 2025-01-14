Посетителей «Баден-Бадена» в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о минировании

Posted 14 января, 03:23
Published 14 января, 03:23
Modified 14 января, 03:25
Updated 14 января, 03:25
В комплекс поступил звонок с сообщением о минировании, в связи с чем всех посетителей вывели на улицу. Вскоре приехали правоохранители, пишет Е1.
Инициатора звонка задержали и допросили. Проверка длилась около двух часов.
Напомним, 13 января в Нижнем Тагиле эвакуировали сотрудников и учеников школы №13 из-за сообщения от неизвестного о том, что здание заминировано. К месту инцидента приехали экстренные службы.