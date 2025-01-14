Предприятие из Первоуральска попало под санкции США

Posted 14 января, 07:48
Published 14 января, 07:48
Modified 14 января, 07:50
Updated 14 января, 07:50
Предприятие является единственным в Свердловской области, которое занимается выпуском динасовых огнеупоров. Они применяются для производства коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских печей.
Всего в списке оказались 30 компаний, в том числе и морские посты. Ограничения коснулись таких компаний как «Газпром Нефть», «Ингосстрах», а также Альфа Страхование.
Ранее в санкционный список США попала судья из Свердловской области.