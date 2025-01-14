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Posted 14 января, 07:48

Published 14 января, 07:48

Modified 14 января, 07:50

Updated 14 января, 07:50

Предприятие из Первоуральска попало под санкции США

Предприятие из Первоуральска попало под санкции США

14 января 2025, 07:48
Фото: 1MI.
Первоуральский динасовый завод попал под санкции США. «Динур» оказался в обновленном списке. Информация размещена на сайте Минфина США.

Предприятие является единственным в Свердловской области, которое занимается выпуском динасовых огнеупоров. Они применяются для производства коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских печей.

Всего в списке оказались 30 компаний, в том числе и морские посты. Ограничения коснулись таких компаний как «Газпром Нефть», «Ингосстрах», а также Альфа Страхование.

Ранее в санкционный список США попала судья из Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Бизнес#Свердловская область#Завод#Санкции#Предприятие#Екатеринбург
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