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Posted 14 января, 11:29

Published 14 января, 11:29

Modified 14 января, 11:31

Updated 14 января, 11:31

Предприятие в Сысертском районе превышает норму опасных выбросов в воздух

Предприятие в Сысертском районе превышает норму опасных выбросов в воздух

14 января 2025, 11:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выбросы
Предприятие «АСК Цемент» в поселке Габиевский в Сысертском районе нарушает закон об охране воздуха. Это было выявлено во время проверки природоохранной прокуратуры.

Так, завод не предпринимал действия, чтобы уменьшить выбросы опасных веществ в воздух. Кроме того, сотрудники не соблюдают правила использования установки очистки газа, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела в отношении предприятия и внесла представление об устранении вышеуказанных нарушений. По итогам его рассмотрения организация предприняла меры, чтобы эти нарушения ликвидировать.

Напомним, в минувшем году специалисты Роспотребнадзора провели в Нижнем Тагиле более 45 тысяч исследований воздуха.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Прокуратура#Воздух#Предприятие#Выбросы#Нарушения#Загрязнение атмосферы#Екатеринбург#Загрязнение воздуха
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