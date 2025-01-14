Предприятие в Сысертском районе превышает норму опасных выбросов в воздух

Posted 14 января, 11:29
Published 14 января, 11:29
Modified 14 января, 11:31
Updated 14 января, 11:31
Так, завод не предпринимал действия, чтобы уменьшить выбросы опасных веществ в воздух. Кроме того, сотрудники не соблюдают правила использования установки очистки газа, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В связи с этим прокуратура возбудила административные дела в отношении предприятия и внесла представление об устранении вышеуказанных нарушений. По итогам его рассмотрения организация предприняла меры, чтобы эти нарушения ликвидировать.
Напомним, в минувшем году специалисты Роспотребнадзора провели в Нижнем Тагиле более 45 тысяч исследований воздуха.