Проведите черту между собой и тараканами: изящный способ выгнать наглых прусаков

Posted 14 января, 14:43
Published 14 января, 14:43
Modified 14 января, 14:45
Updated 14 января, 14:45
Специальные мелки от тараканов — например, мелок «Машенька» — содержат инсектицидные вещества, которые парализуют и убивают насекомых. Применить это средство советует эксперт по домоводству Марина Жукова.
О, друзья, этот мелок — это просто мастодонт борьбы с насекомыми! Еще моя бабушка, а это был настоящий ветеран «боя с тараканами», пользовалась им в советские времена. Она пробовала все: шарики из борной кислоты, лайфхаки с уксусом, даже приглашала «экзорцистов» из ЖЭКа. Но «Машенька» положила конец всем ее мучениям, — пишет эксперт в своем telegram-канале.
Уберите остатки еды, крошки и другие источники пропитания для тараканов. Протрите поверхности от пыли и жира, особенно в местах, где тараканы могли обитать (например, на кухне).
Обратите внимание на такие зоны, где тараканы чаще всего встречаются:
Тараканы любят влажные и теплые места, поэтому сосредоточьтесь на этих зонах.
Используя мелок, нарисуйте линии в местах, где тараканы бегают чаще всего. Линии должны быть сплошными и яркими, шириной примерно 1–2 см. Рекомендуется особо тщательно обрабатывать щели, трещины, дверные и оконные проемы, места вокруг труб и вентиляционных отверстий.
Эффект от применения мелка проявляется не сразу, но спустя 1-2 недели вы заметите, что тараканов стало меньше. Препарат действует через контактное отравление: насекомое касается линий, а затем сам погибает, заразив других особей.
Если через месяц прусаки не исчезли, обновите линии. Для полного уничтожения популяции может потребоваться регулярная повторная обработка.
Используйте мелок в сочетании с другими методами борьбы (ловушки, гели, санитарная обработка) для большей эффективности. Устраните все пути проникновения тараканов из соседей (закройте щели в стенах, проверьте вентиляцию). Следите за чистотой в помещении, чтобы не позволять тараканам снова найти пищу и воду.
Ранее стало известно, как заставить эффективно работать старый радиатор отопления.