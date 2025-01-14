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Posted 14 января, 14:43

Published 14 января, 14:43

Modified 14 января, 14:45

Updated 14 января, 14:45

Эксперт Жукова назвала эффективный способ вывести тараканов

Проведите черту между собой и тараканами: изящный способ выгнать наглых прусаков

14 января 2025, 14:43
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперт Жукова назвала эффективный способ вывести тараканов

Рубрика
Дом и сад
Если тараканы истопали своими лапами все поверхности в вашем доме, объявите им беспощадный бой и проведите, наконец, черту между собой и рыжими усачами. Очертить личные границы вам поможет специальный мелок.

Выберите правильный мелок

Специальные мелки от тараканов — например, мелок «Машенька» — содержат инсектицидные вещества, которые парализуют и убивают насекомых. Применить это средство советует эксперт по домоводству Марина Жукова.

О, друзья, этот мелок — это просто мастодонт борьбы с насекомыми! Еще моя бабушка, а это был настоящий ветеран «боя с тараканами», пользовалась им в советские времена. Она пробовала все: шарики из борной кислоты, лайфхаки с уксусом, даже приглашала «экзорцистов» из ЖЭКа. Но «Машенька» положила конец всем ее мучениям, — пишет эксперт в своем telegram-канале.
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Подготовьте помещение и определите места активности тараканов

Уберите остатки еды, крошки и другие источники пропитания для тараканов. Протрите поверхности от пыли и жира, особенно в местах, где тараканы могли обитать (например, на кухне).

Обратите внимание на такие зоны, где тараканы чаще всего встречаются:

  • За плитой, холодильником и кухонной мебелью.
  • В ванной (вблизи труб и канализационных отверстий).
  • На стыках плитки.
  • Вблизи мусорного ведра.

Тараканы любят влажные и теплые места, поэтому сосредоточьтесь на этих зонах.

Начертите линии

Используя мелок, нарисуйте линии в местах, где тараканы бегают чаще всего. Линии должны быть сплошными и яркими, шириной примерно 1–2 см. Рекомендуется особо тщательно обрабатывать щели, трещины, дверные и оконные проемы, места вокруг труб и вентиляционных отверстий.

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Подождите и проверьте результат

Эффект от применения мелка проявляется не сразу, но спустя 1-2 недели вы заметите, что тараканов стало меньше. Препарат действует через контактное отравление: насекомое касается линий, а затем сам погибает, заразив других особей.

Если через месяц прусаки не исчезли, обновите линии. Для полного уничтожения популяции может потребоваться регулярная повторная обработка.

Дополнительные советы по борьбе с тараканами

Используйте мелок в сочетании с другими методами борьбы (ловушки, гели, санитарная обработка) для большей эффективности. Устраните все пути проникновения тараканов из соседей (закройте щели в стенах, проверьте вентиляцию). Следите за чистотой в помещении, чтобы не позволять тараканам снова найти пищу и воду.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Тараканы#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Домоводство#Борьба с насекомыми#Марина Жукова#Советы по борьбе#Устранение вредителей
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