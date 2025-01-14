Проведите черту между собой и тараканами: изящный способ выгнать наглых прусаков

Используйте мелок в сочетании с другими методами борьбы (ловушки, гели, санитарная обработка) для большей эффективности. Устраните все пути проникновения тараканов из соседей (закройте щели в стенах, проверьте вентиляцию). Следите за чистотой в помещении, чтобы не позволять тараканам снова найти пищу и воду.