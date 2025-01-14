Проверять паспорта пассажиров в Кольцово будут роботы

Posted 14 января, 13:35
Published 14 января, 13:35
Modified 14 января, 13:37
Updated 14 января, 13:37
В Кольцово поставили кабины «Сапсан». Они осуществляют паспортный контроль и помогут увеличить пропускную способность пассажиров на границе, сообщает региональный департамент туризма.
Новая система позволит быстро и безопасно проходить паспортный контроль. При этой системе пересечь границу нелегально невозможно. Новая система позволит обслуживать пассажиров на мировом уровне. Проверка займет от 30 до 45 секунд.
Позднее департамент туризма удалил с официального сайта информацию о «Сапсане». Причины не уточняются.
Напомним, рейс Екатеринбург-Казань задержали в «Кольцово» из-за введенных ограничений.