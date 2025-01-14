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Posted 14 января, 13:35

Published 14 января, 13:35

Modified 14 января, 13:37

Updated 14 января, 13:37

Проверять паспорта пассажиров в Кольцово будут роботы

Проверять паспорта пассажиров в Кольцово будут роботы

14 января 2025, 13:35
Фото: 1MI.
В аэропорту Екатеринбурга паспорта пассажиров будут проверять роботизированные системы.

В Кольцово поставили кабины «Сапсан». Они осуществляют паспортный контроль и помогут увеличить пропускную способность пассажиров на границе, сообщает региональный департамент туризма.

Новая система позволит быстро и безопасно проходить паспортный контроль. При этой системе пересечь границу нелегально невозможно. Новая система позволит обслуживать пассажиров на мировом уровне. Проверка займет от 30 до 45 секунд.

Позднее департамент туризма удалил с официального сайта информацию о «Сапсане». Причины не уточняются.

Напомним, рейс Екатеринбург-Казань задержали в «Кольцово» из-за введенных ограничений.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Контроль#Граница#Аэропорт#Екатеринбург
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