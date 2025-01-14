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Posted 14 января, 11:55

Published 14 января, 11:55

Modified 14 января, 11:57

Updated 14 января, 11:57

Частые причины ДТП в 2024 году назвали в ГАИ Нижнего Тагила

Пьяные водители, гонщики и красные светофоры: названы причины ДТП в Нижнем Тагиле

14 января 2025, 11:55

Частые причины ДТП в 2024 году назвали в ГАИ Нижнего Тагила

В ГИБДД Нижнего Тагила озвучили основные причины дорожных аварий, произошедших в 2024 году. Больше всего аварий произошло из-за не правильно выбранной скорости.

Из-за несоответствия скорости дорожным условиям за год случилось 92 аварии, в которых погибли 11 человек и получили травмы 122. На втором месте, согласно статистике, нарушения на перекрестках: 56 ДТП (1 погиб, 76 ранены).

Далее следуют пьяное вождение и управление без прав — по 34 случая. Из-за алкоголя на дорогах города погибли 3 человека и 51 пострадал. Еще 1 скончался и 44 травмировались по второй озвученной причине.

В 31 ДТП с выездом на встречку лишились жизни 10 человек, 60 попали в больницы. К 2 смертям и 20 травмированным привели нарушения со стороны пешеходов (22 случая).

Выбор водителями неправильной дистанции спровоцировал аварии 23 раза за прошедший год (34 раненых человека). Нарушение правил проезда пешеходных переходов зафиксировано 15 раз (16 госпитализированных), проезд на красный сигнал светофора — 10 раз (20 травмированных).

В ОД «Тагил без ям» отметили, что несоответствие скорости дорожным условиям заносят в протокол, когда дорога не чищена от снега или на ней ямы и колеи.

Редакция TagilCity.ru подготовила подборку самых громких ДТП, которые произошли в Свердловской области в 2024 году.

Мать и дочь погибли в ДТП на трассе под Нижним Тагилом
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