Пьяные водители, гонщики и красные светофоры: названы причины ДТП в Нижнем Тагиле

Posted 14 января, 11:55
Published 14 января, 11:55
Modified 14 января, 11:57
Updated 14 января, 11:57
Из-за несоответствия скорости дорожным условиям за год случилось 92 аварии, в которых погибли 11 человек и получили травмы 122. На втором месте, согласно статистике, нарушения на перекрестках: 56 ДТП (1 погиб, 76 ранены).
Далее следуют пьяное вождение и управление без прав — по 34 случая. Из-за алкоголя на дорогах города погибли 3 человека и 51 пострадал. Еще 1 скончался и 44 травмировались по второй озвученной причине.
В 31 ДТП с выездом на встречку лишились жизни 10 человек, 60 попали в больницы. К 2 смертям и 20 травмированным привели нарушения со стороны пешеходов (22 случая).
Выбор водителями неправильной дистанции спровоцировал аварии 23 раза за прошедший год (34 раненых человека). Нарушение правил проезда пешеходных переходов зафиксировано 15 раз (16 госпитализированных), проезд на красный сигнал светофора — 10 раз (20 травмированных).
В ОД «Тагил без ям» отметили, что несоответствие скорости дорожным условиям заносят в протокол, когда дорога не чищена от снега или на ней ямы и колеи.
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