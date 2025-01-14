tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 05:18

Published 14 января, 05:18

Modified 14 января, 05:20

Updated 14 января, 05:20

Роспотребнадзор проверит магазины «Светофор» в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверит магазины «Светофор» в Екатеринбурге

14 января 2025, 05:18
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пройдет проверка торговой сети «Светофор» из-за подозрений в продаже некачественного товара и жалоб поставщиков.

В каких районах будут проходить проверки магазинов — неизвестно. Кроме того, аналогичные мероприятия могут пройти и в других магазинах низких цен — таких, как «Моя цена», «Чижик», «Доброцен», рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По словам специалиста, очень низкая стоимость товаров может достигаться за счет нарушений требований к его хранению и реализации.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель пожаловался на качество продуктов в магазине «Кировский».

В российском регионе из магазинов массово изымают опасные для жизни консервы
Узнать подробнее
Читайте также:
Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах и не толькоОтравленные балтийские шпроты в Екатеринбурге могли быть поддельнымиВ Екатеринбурге пресечена попытка ввоза опасного мяса
#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Продукты#Роспотребнадзор#Светофор#Магазины#Качество продуктов#Екатеринбург#Некачественный товар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика