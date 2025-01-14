Роспотребнадзор проверит магазины «Светофор» в Екатеринбурге

Posted 14 января, 05:18
Published 14 января, 05:18
Modified 14 января, 05:20
Updated 14 января, 05:20
В каких районах будут проходить проверки магазинов — неизвестно. Кроме того, аналогичные мероприятия могут пройти и в других магазинах низких цен — таких, как «Моя цена», «Чижик», «Доброцен», рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
По словам специалиста, очень низкая стоимость товаров может достигаться за счет нарушений требований к его хранению и реализации.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель пожаловался на качество продуктов в магазине «Кировский».