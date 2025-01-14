С Днем российской печати поздравил журналистов глава Нижнего Тагила

Posted 14 января, 10:26
Published 14 января, 10:26
Modified 14 января, 10:28
Updated 14 января, 10:28
Глава города отметил большую роль и весомость журналистики. Также он выделил традиции именно российской профессии, которыми являются, в частности, объективность и гражданственность.
По словам Владислава Пинаева, предшественники подают отличный пример профессионализма молодым журналистам. Ветераны СМИ действительно являются мастерами слова и доходят до самой сути проблем.
Также мэр выразил уверенность, что в 2025 году в честь 80-летия Победы будут изданы хорошие проекты и работы, посвященные этому событию.
Желаю всем крепкого здоровья, постоянной востребованности и новых достижений! — сказал Владислав Пинаев.
Ранее мэр поздравил жителей Нижнего Тагила с Новым годом.