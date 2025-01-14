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Posted 14 января, 10:26

Published 14 января, 10:26

Modified 14 января, 10:28

Updated 14 января, 10:28

С Днем российской печати поздравил журналистов глава Нижнего Тагила

С Днем российской печати поздравил журналистов глава Нижнего Тагила

14 января 2025, 10:26
Фото: 1MI.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил сотрудников и ветеранов местных СМИ с профессиональным праздником, Днем российской печати. Также слова благодарности он выразил сотрудникам полиграфической промышленности.

Глава города отметил большую роль и весомость журналистики. Также он выделил традиции именно российской профессии, которыми являются, в частности, объективность и гражданственность.

По словам Владислава Пинаева, предшественники подают отличный пример профессионализма молодым журналистам. Ветераны СМИ действительно являются мастерами слова и доходят до самой сути проблем.

Также мэр выразил уверенность, что в 2025 году в честь 80-летия Победы будут изданы хорошие проекты и работы, посвященные этому событию.

Желаю всем крепкого здоровья, постоянной востребованности и новых достижений! — сказал Владислав Пинаев.

Ранее мэр поздравил жителей Нижнего Тагила с Новым годом.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Мэр#Владислав Пинаев#Журналисты#Поздравления#Пресса#Екатеринбург
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