С ними связано много тайн: загадочные места Тагила, овеянные легендами

Posted 14 января, 10:34
Published 14 января, 10:34
Modified 14 января, 10:36
Updated 14 января, 10:36
Символ Нижнего Тагила — старинная башня на Лисьей горе, возвышающейся прямо в центре города над запруженной рекой. Сооружение сначала было деревянным, как и большинство городских построек. Увы, точная дата строительства и имя зодчего утеряны. Неизвестным до сих пор остается и назначение постройки.
В начале XIX века правнук основателя династии Никиты Демидова, Николай Демидов, увлекся астрономией и распорядился построить в Тагиле башню для наблюдения за ночным небом.
Самое интересное, что в 30-х годах XIX века на Лисьей горе действительно была обсерватория, но ее появление связывают с событием века — полетом кометы Галлея в 1835 году. Якобы для наблюдения за небесным телом и возвели астрономическое сооружение. Кстати, о том, что это не легенда, говорит на горе чугунная тумба на прочной основе — все что осталось от старинной тагильской обсерватории.
В 2015 году Сторожевую башню реконструировали — теперь это обновленное трехъярусное здание с ротондой, украшенной высокими арками и пилястрами. Стройность и изящество ей придает купол с высоким шпилем. Сейчас в башне работает самый маленький в России музей.
Больше всего городских легенд сложилось вокруг династии промышленников Демидовых. Ходили слухи об их несметных богатствах, которые те прячут в подземельях своего завода. Об одном таком «схроне» город активно заговорил после революции, когда сотрудники НКВД, исследуя комплекс зданий старой заводской администрации, обнаружили заваленный подземный ход, ведущий в сторону плотины. А вскоре местные жители уже вовсю судачили о том, что Демидовы держали тайный ход, уходящий через пруд в сторону Лисьей горы. Назначение хода, в зависимости от слухов, было разным.
Надо сказать, что тюрьма на этой территории действительно была. В конце XVIII-начале XIX веков, в каменном флигеле, примыкающем к заводоуправлению, располагалась так называемая Управа благочиния — полицейско-административный орган с помещением для содержания арестантов. Однако народная молва окрестила эту пристройку не иначе как «демидовской тюрьмой».
Но больше всего разговоров было о демидовских богатствах. Говорили, что в подземелье промышленники держали не только сундуки с добром, но и чеканили серебряную монету. Причем слухи были настолько правдоподобными, что вскоре в Тагиле начали появляться авантюристы — искатели сокровищ.
Впрочем, очень скоро выяснилось, что подземный ход имеет всего лишь технологическое назначение — ранее его использовали для прохода внутрь плотины, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Об этом говорит в своей книге и ученый Всеволод Слукин, написавший книгу «Тайны уральских подземелий» в 1988 году.
В 1776 году в Нижнем Тагиле была построена Входо-Иерусалимская церковь, которая поражала прихожан своим богатым убранством. С приходом новой власти храм еще существовал несколько лет, а потом в нем расположился местный краеведческий музей. Однако в 30-е годы было принято неожиданное решение — разрушить храм до основания. У музейных работников было всего 24 часа, чтобы вынести все наиболее ценные предметы, и они старательно выносили иконы, кресты, книги, богослужебные предметы, художественное литье и многое другое. Все это должно было стать частью музейного фонда, но там ничего из перечисленного не оказалось…
Куда же исчезли сокровища? Согласно городской легенде, их могли спрятать в подвалах близлежащих домов по адресам: ул. Карла Маркса, 3 (усадьба Серебрякова), ул. Карла Маркса, 5а (дом виноторговцев Злоказовых), пр. Ленина, 4 (дом директора завода Любимова). С тех самых пор и живет городская легенда о том, что в где-то в Тагиле припрятаны церковные богатства разрушенного храма.
Самое интересное, что дома эти много раз были проверены, и никаких тайников не было найдено. Вследствие этого стали рождаться новые версии местонахождения клада. Так, сравнительно недавно появилась гипотеза, согласно которой все церковные сокровища могли спрятать в подземных проходах самого храма, которые не стали разрушать, а просто засыпали камнями, грунтом и строительным мусором.
Еще одно примечательное, тронутое преданиями, место находится в окрестностях Нижнего Тагила — это остров Сосновый на Черноисточинском пруду. По легенде здесь сын основателя династии Демидовых — Акинфий Демидов — плавил добытое серебро и золото, чтобы потом в подвалах Невьянского завода чеканить фальшивые монеты. Якобы построил тут промышленник не только домницу, но и дом.
Однако как только в столице заподозрили Демидова в чеканке «липовых» монет, он тут же свернул плавильное производство, снес дом и уничтожил все следы своего пребывания на острове. Со временем легенда эта стала обрастать новыми романтическими подробностями: мол, дом Акинфий строил для своей любовницы, с которой вынужден был расправиться перед побегом.
Как ни странно, эта история оказалась ближе к правде, чем к вымыслу. Однажды на Сосновом был найден фундамент, сложенный из плитняка, на котором вполне могла бы стоять добротная изба. Вдобавок ко всему в 2011 году тут в рамках научной экспедиции работали историки из Ханты-Мансийского АО. Проведенные ими раскопки показали, что на острове остались руины плавильных печей, тигли и шлак.
Есть среди тагильских легенд и история о призраке. Связана она с именем Авроры Шернваль — супруги Павла Демидова, потомка уральских горнопромышленников. Уроженка Финляндии, Аврора Карловна обладала невероятной утонченной красотой, которой в свое время восхищались Пушкин, Вяземский, Брюллов, Баратынский.
В женской красоте всегда есть что-то мистическое, поэтому и за Авророй вскоре закрепилось прозвище «смертельная красавица» — ее жизненный путь действительно сопровождался множеством потерь. Еще до замужества с Демидовым она оплакала двоих женихов. Сам Павел Николаевич скончался через четыре года после свадьбы с Авророй — в 1840 году. После Аврора Карловна вышла замуж за Андрея Карамзина — сына писателя и историка Николая Карамзина. Однако через восемь лет вновь овдовела — Андрей Николаевич был убит во время Крымской войны.
Больше женщина замуж не выходила, она уехала на родину в Финляндию и занялась благотворительностью. Но на родине первого супруга ее не забыли и даже сочинили о ней пугающую легенду: мол, призрак вдовы приходит в местную библиотеку, когда кто-нибудь из читателей попросит книгу с поэмой Григория Маслова «Аврора», посвященной красавице из рода Шернваль.