С ними связано много тайн: загадочные места Тагила, овеянные легендами

В 1776 году в Нижнем Тагиле была построена Входо-Иерусалимская церковь, которая поражала прихожан своим богатым убранством. С приходом новой власти храм еще существовал несколько лет, а потом в нем расположился местный краеведческий музей. Однако в 30-е годы было принято неожиданное решение — разрушить храм до основания. У музейных работников было всего 24 часа, чтобы вынести все наиболее ценные предметы, и они старательно выносили иконы, кресты, книги, богослужебные предметы, художественное литье и многое другое. Все это должно было стать частью музейного фонда, но там ничего из перечисленного не оказалось…