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Posted 14 января, 10:34

Published 14 января, 10:34

Modified 14 января, 10:36

Updated 14 января, 10:36

С ними связано много тайн: загадочные места Тагила, овеянные легендами

С ними связано много тайн: загадочные места Тагила, овеянные легендами

14 января 2025, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. С ними связано много тайн: загадочные места Тагила, овеянные легендами
Земля Нижнего Тагила хранит множество тайн и загадок. Часть из них — неотъемлемая часть исторического прошлого этого богатого края. Какие же легенды сохранили старожилы сквозь пролетевшие столетия?

Сторожевая башня на Лисьей горе

Символ Нижнего Тагила — старинная башня на Лисьей горе, возвышающейся прямо в центре города над запруженной рекой. Сооружение сначала было деревянным, как и большинство городских построек. Увы, точная дата строительства и имя зодчего утеряны. Неизвестным до сих пор остается и назначение постройки.

  • По одной из версий, здесь, на самой высокой точке поселения, еще в XVIII веке был обустроен пункт наблюдения за воинственными кочевниками.
  • Также есть сведения о том, что башня, уже после перестройки в камне в 1818 году, служила пожарной каланчой — отсюда били в колокол, созывая всех жителей на борьбу со стихией.
  • Но самая романтичная версия о происхождении башни связана с династией горнопромышленников Демидовых.

В начале XIX века правнук основателя династии Никиты Демидова, Николай Демидов, увлекся астрономией и распорядился построить в Тагиле башню для наблюдения за ночным небом.

Самое интересное, что в 30-х годах XIX века на Лисьей горе действительно была обсерватория, но ее появление связывают с событием века — полетом кометы Галлея в 1835 году. Якобы для наблюдения за небесным телом и возвели астрономическое сооружение. Кстати, о том, что это не легенда, говорит на горе чугунная тумба на прочной основе — все что осталось от старинной тагильской обсерватории.

В 2015 году Сторожевую башню реконструировали — теперь это обновленное трехъярусное здание с ротондой, украшенной высокими арками и пилястрами. Стройность и изящество ей придает купол с высоким шпилем. Сейчас в башне работает самый маленький в России музей.

По одной из неправдоподобных версий Сторожевая башня на Лисьей горе предназначалась для защиты от кочевников
По одной из неправдоподобных версий Сторожевая башня на Лисьей горе предназначалась для защиты от кочевников
По одной из неправдоподобных версий Сторожевая башня на Лисьей горе предназначалась для защиты от кочевников
По одной из неправдоподобных версий Сторожевая башня на Лисьей горе предназначалась для защиты от кочевников
По одной из неправдоподобных версий Сторожевая башня на Лисьей горе предназначалась для защиты от кочевников. Фото: .wikimedia.org/Vyacheslav Bukharov

Подземный ход, ведущий на Лисью гору

Больше всего городских легенд сложилось вокруг династии промышленников Демидовых. Ходили слухи об их несметных богатствах, которые те прячут в подземельях своего завода. Об одном таком «схроне» город активно заговорил после революции, когда сотрудники НКВД, исследуя комплекс зданий старой заводской администрации, обнаружили заваленный подземный ход, ведущий в сторону плотины. А вскоре местные жители уже вовсю судачили о том, что Демидовы держали тайный ход, уходящий через пруд в сторону Лисьей горы. Назначение хода, в зависимости от слухов, было разным.

  • Одни говорили, что подземелье нужно самим Демидовым, чтобы в случае бунта рабочих уйти тайным ходом, захватив все свое добро, и спастись по воде.
  • Другие считали, что в застенках Демидовы, известные своим жестоким нравом, морили неугодных рабочих, а потом через ход выносили тела к реке и топили.

Надо сказать, что тюрьма на этой территории действительно была. В конце XVIII-начале XIX веков, в каменном флигеле, примыкающем к заводоуправлению, располагалась так называемая Управа благочиния — полицейско-административный орган с помещением для содержания арестантов. Однако народная молва окрестила эту пристройку не иначе как «демидовской тюрьмой».

Но больше всего разговоров было о демидовских богатствах. Говорили, что в подземелье промышленники держали не только сундуки с добром, но и чеканили серебряную монету. Причем слухи были настолько правдоподобными, что вскоре в Тагиле начали появляться авантюристы — искатели сокровищ.

Впрочем, очень скоро выяснилось, что подземный ход имеет всего лишь технологическое назначение — ранее его использовали для прохода внутрь плотины, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Об этом говорит в своей книге и ученый Всеволод Слукин, написавший книгу «Тайны уральских подземелий» в 1988 году.

Ходили слухи, что в подземелье промышленники держали не только сундуки с добром, но и чеканили серебряную монету
Слухи о подземном ход,е ведущем на Лисью гору, были настолько правдоподобными, что вскоре в Тагиле начали появляться авантюристы — искатели сокровищ
Впрочем, очень скоро выяснилось, что подземный ход, ведущий на Лисью гору, имеет всего лишь технологическое назначение
Ходили слухи, что в подземелье промышленники держали не только сундуки с добром, но и чеканили серебряную монету. Фото: historyntagil.ru

Дома с тайниками украденных сокровищ

В 1776 году в Нижнем Тагиле была построена Входо-Иерусалимская церковь, которая поражала прихожан своим богатым убранством. С приходом новой власти храм еще существовал несколько лет, а потом в нем расположился местный краеведческий музей. Однако в 30-е годы было принято неожиданное решение — разрушить храм до основания. У музейных работников было всего 24 часа, чтобы вынести все наиболее ценные предметы, и они старательно выносили иконы, кресты, книги, богослужебные предметы, художественное литье и многое другое. Все это должно было стать частью музейного фонда, но там ничего из перечисленного не оказалось…

Куда же исчезли сокровища? Согласно городской легенде, их могли спрятать в подвалах близлежащих домов по адресам: ул. Карла Маркса, 3 (усадьба Серебрякова), ул. Карла Маркса, 5а (дом виноторговцев Злоказовых), пр. Ленина, 4 (дом директора завода Любимова). С тех самых пор и живет городская легенда о том, что в где-то в Тагиле припрятаны церковные богатства разрушенного храма.

Самое интересное, что дома эти много раз были проверены, и никаких тайников не было найдено. Вследствие этого стали рождаться новые версии местонахождения клада. Так, сравнительно недавно появилась гипотеза, согласно которой все церковные сокровища могли спрятать в подземных проходах самого храма, которые не стали разрушать, а просто засыпали камнями, грунтом и строительным мусором.

Входо-Иерусалимская церковь (Собор Входа Господня в Иерусалим) в Нижнем Тагиле представляла собой каменный, трёхпрестольный храм в византийском стиле.
Иконостас Собора Входа Господня в Иерусалим, 1901
Иконы «Рождество Христово» и «Крещение Христа», 1901
Царские врата Входо-Иерусалимской церкви, 1901
12 октября 1997 году на месте Собора Входа Господня в Иерусалим был установлен памятный крест
Входо-Иерусалимская церковь (Собор Входа Господня в Иерусалим) в Нижнем Тагиле представляла собой каменный, трёхпрестольный храм в византийском стиле.. Фото: sobory.ru/article/?object=35979

Остров Сосновый

Еще одно примечательное, тронутое преданиями, место находится в окрестностях Нижнего Тагила — это остров Сосновый на Черноисточинском пруду. По легенде здесь сын основателя династии Демидовых — Акинфий Демидов — плавил добытое серебро и золото, чтобы потом в подвалах Невьянского завода чеканить фальшивые монеты. Якобы построил тут промышленник не только домницу, но и дом.

Однако как только в столице заподозрили Демидова в чеканке «липовых» монет, он тут же свернул плавильное производство, снес дом и уничтожил все следы своего пребывания на острове. Со временем легенда эта стала обрастать новыми романтическими подробностями: мол, дом Акинфий строил для своей любовницы, с которой вынужден был расправиться перед побегом.

Как ни странно, эта история оказалась ближе к правде, чем к вымыслу. Однажды на Сосновом был найден фундамент, сложенный из плитняка, на котором вполне могла бы стоять добротная изба. Вдобавок ко всему в 2011 году тут в рамках научной экспедиции работали историки из Ханты-Мансийского АО. Проведенные ими раскопки показали, что на острове остались руины плавильных печей, тигли и шлак.

Остров Сосновый овеян легендами, в которых повествуется, как основатель Нижнетагильских заводов Акинфий Демидов чеканил фальшивые серебряные монеты
До сегодняшнего дня на острове сохранились ямы правильной формы и сохранившийся котлован с каменной кладкой, фундаменты зданий и сооружений
На бортах ямы сохранилась каменная кладка из камней и крупными красными печными кирпичами, скорее всего это погреб
Остров Сосновый овеян легендами, в которых повествуется, как основатель Нижнетагильских заводов Акинфий Демидов чеканил фальшивые серебряные монеты. Фото: nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/ostrov-sosnoviy

Нижнетагильская краеведческая библиотека

Есть среди тагильских легенд и история о призраке. Связана она с именем Авроры Шернваль — супруги Павла Демидова, потомка уральских горнопромышленников. Уроженка Финляндии, Аврора Карловна обладала невероятной утонченной красотой, которой в свое время восхищались Пушкин, Вяземский, Брюллов, Баратынский.

В женской красоте всегда есть что-то мистическое, поэтому и за Авророй вскоре закрепилось прозвище «смертельная красавица» — ее жизненный путь действительно сопровождался множеством потерь. Еще до замужества с Демидовым она оплакала двоих женихов. Сам Павел Николаевич скончался через четыре года после свадьбы с Авророй — в 1840 году. После Аврора Карловна вышла замуж за Андрея Карамзина — сына писателя и историка Николая Карамзина. Однако через восемь лет вновь овдовела — Андрей Николаевич был убит во время Крымской войны.

Больше женщина замуж не выходила, она уехала на родину в Финляндию и занялась благотворительностью. Но на родине первого супруга ее не забыли и даже сочинили о ней пугающую легенду: мол, призрак вдовы приходит в местную библиотеку, когда кто-нибудь из читателей попросит книгу с поэмой Григория Маслова «Аврора», посвященной красавице из рода Шернваль.

Портрет Авроры Карловны Демидовой (урожд. Шернваль)
Если верить легенде, призрак супруги Павла Демидова появляется после того, как кто-нибудь из посетителей библиотеки попросит книгу с поэмой Георгия Маслова «Аврора»
Портрет Авроры Карловны Демидовой (урожд. Шернваль). Фото: konstantinpalace.ru
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