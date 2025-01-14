Самые резонансные ЧП в Свердловской области за 2024 год

Posted 14 января, 11:51
Published 14 января, 11:51
Modified 14 января, 11:53
Updated 14 января, 11:53
Свердловская область в 2024 году столкнулась с рядом серьезных чрезвычайных происшествий, каждое из которых оставило свой след в памяти жителей региона. Эти события привлекли внимание широкой общественности, вызвали бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, а также потребовали вмешательства различных уровней власти.
В этой статье мы рассмотрим наиболее резонансные ЧП, включающие в себя взрывы, убийства, крушения, произошедшие в Свердловской области в прошлом году. Проанализируем их причины и последствия, а также обсудим меры, принятые для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошла ужасная трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и всю страну. На улице Сибирской, 81 случился взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд пятиэтажного дома. В результате пострадали 26 человек, погибли 11 человек, большая часть из которых — дети. В общей сложности ущерб был нанесен 25 квартирам. Причиной взрыва стало скопление газовоздушной смеси из-за недоброкачественного техобслуживания газового оборудования.
На данный момент обрушенного дома уже нет, его снесли. Все жители, лишившиеся жилья, получили выплаты, на которые смогли приобрести новую жилплощадь, равную утерянной.
18 мая 2024 года в Екатеринбурге Сергей Зуев пришел к офису «Сбера» на улице Победы, 36, чтобы поговорить с Анной Кашиной. Они с девушкой расстались и разговор не сложился. Мужчина нанес возлюбленной несколько ударов ножом на глазах у людей. После этого он сбежал с места происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу недалеко от офиса «Сбербанка». По прошествии 4 месяцев он был осужден на 9 лет лишения свободы и должен был выплатить родственникам погибшей 2 миллиона рублей.
Однако, этого не произошло, потому что уже на следующий день после приговора убийца покончил с собой в следственном изоляторе.
31 августа 2024 года родители потеряли свою 11-летнюю дочку Настю Якину. Спустя 3 дня школьницу нашли в подвале дома на ул. Юности в Дзержинском районе. В ходе расследования правоохранительные органы нашли квартиру убийцы Владимира Александрова, а его задержали в аэропорту в Москве.
Стало известно, что мужчина заманил доверчивого ребенка домой, где сначала совершил акт насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка, а затем отвел ее в подвал и там задушил. Убитый горем отец пытался зарезать виновника в смерти дочери на следственном эксперименте.
На данный момент убийца 11-летней Насти находится в СИЗО до марта 2025 года.
16 октября 2024 года в коммунальной квартире в столице Среднего Урала Дмитрий Кучин убил родного 1,5-месячного внука. 45-летний дед вернулся домой и услышал, что новорожденный малыш плачет. Ребенок слишком кромко ревел и это вызвало негодование у деда, поэтому он решил его убить. Он жесткого избил беззащитного внука из-за чего тот скончался.
Мужчина скрылся с места преступления и, чтобы его найти, сотрудникам правоохранительных органов пришлось заблокировать целый район. Когда убийцу задержали, он странно себя вел: разговаривал с асфальтом, птицами и самим собой. В настоящее время деду грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, он пытался обжаловать решение суда, но безуспешно.
23 ноября 2024 года в столице Среднего Урала в микрорайоне Эльмаш обнаружили зверски убитую 30-летнюю Юлию.
Аркадий хотел передать бывшей жене вещи, в это же время к ней приехала сводная сестра — погибшая Юлия. У нее давно были недопонимания с Аркадием. Столкнувшись на улице, стали ругаться. Мужчина не собирался совершать убийство, однако, он не смог сдержать ярости. В конце концов, убийца перерезал горло Юлии, а также нанес несколько ножевых ранений.
После убийства мужчина уехал с места преступления, но его нашли и задержали. На допросе он сообщил, что на зверское убийство его подтолкнули голоса в голове, а перед этим он долгое время выпивал спиртное. Сейчас он находится в СИЗО до 23 января 2025 года.
27 ноября 2024 года пользователи социальных сетей были шокированы видеозаписью, на которой двое молодых людей издеваются над котами. 24-летний житель Алапаевского района пинал двух котов, а 16-летний товарищ снимал все происходящее на видео. Они смеялись, когда у пушистых хлынула кровь из ран. Оба кота погибли в агонии от несовместимых с жизнью увечий.
На убийцу котов завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Спустя некоторое время после случившегося на мужчину напали местные жители, после чего живодер попал в больницу.
23 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле домашнее насилие закончилось жестоким убийством. 41-летняя жительница Нижнего Тагила познакомилась с Виталием, мужчиной на 9 лет старше её. Они стали жить вместе и со временем он увлекся спиртными напитками. В течение нескольких месяцев Виталий подвергал женщину избиениям. Кроме того, он запретил ей общаться с близкими, забрал телефон. По словам дочери погибшей, она стала заложницей.
В один из очередных дней, когда Виталий злоупотребил алкоголем, он напал на женщину и избивал её до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. Труп погибшей пролежал в квартире еще сутки. Как сообщает дочь, вместо лица у женщины было «кровавое месиво», а волос на голове не было — убийца побрил свою жертву в качестве издевательств.