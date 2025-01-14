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Posted 14 января, 11:51

Published 14 января, 11:51

Modified 14 января, 11:53

Updated 14 января, 11:53

Самые резонансные ЧП в Свердловской области за 2024 год

Самые резонансные ЧП в Свердловской области за 2024 год

14 января 2025, 11:51
Фото: 1MI.
В 2024 году Свердловская область столкнулась с рядом серьезных чрезвычайных происшествий, включая взрывы, убийства и крушения, что вызвало широкий общественный резонанс и потребовало вмешательства властей.

Свердловская область в 2024 году столкнулась с рядом серьезных чрезвычайных происшествий, каждое из которых оставило свой след в памяти жителей региона. Эти события привлекли внимание широкой общественности, вызвали бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, а также потребовали вмешательства различных уровней власти.

В этой статье мы рассмотрим наиболее резонансные ЧП, включающие в себя взрывы, убийства, крушения, произошедшие в Свердловской области в прошлом году. Проанализируем их причины и последствия, а также обсудим меры, принятые для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Взрыв жилого дома в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81

1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошла ужасная трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и всю страну. На улице Сибирской, 81 случился взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд пятиэтажного дома. В результате пострадали 26 человек, погибли 11 человек, большая часть из которых — дети. В общей сложности ущерб был нанесен 25 квартирам. Причиной взрыва стало скопление газовоздушной смеси из-за недоброкачественного техобслуживания газового оборудования.

На данный момент обрушенного дома уже нет, его снесли. Все жители, лишившиеся жилья, получили выплаты, на которые смогли приобрести новую жилплощадь, равную утерянной.

Фото: tagilcity.ru

Убийство сотрудницы «Сбербанка» в Екатеринбурге

18 мая 2024 года в Екатеринбурге Сергей Зуев пришел к офису «Сбера» на улице Победы, 36, чтобы поговорить с Анной Кашиной. Они с девушкой расстались и разговор не сложился. Мужчина нанес возлюбленной несколько ударов ножом на глазах у людей. После этого он сбежал с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу недалеко от офиса «Сбербанка». По прошествии 4 месяцев он был осужден на 9 лет лишения свободы и должен был выплатить родственникам погибшей 2 миллиона рублей.

Однако, этого не произошло, потому что уже на следующий день после приговора убийца покончил с собой в следственном изоляторе.

Видео: telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ».
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Убийство и изнасилование 11-летней девочки в Нижнем Тагиле

31 августа 2024 года родители потеряли свою 11-летнюю дочку Настю Якину. Спустя 3 дня школьницу нашли в подвале дома на ул. Юности в Дзержинском районе. В ходе расследования правоохранительные органы нашли квартиру убийцы Владимира Александрова, а его задержали в аэропорту в Москве.

Стало известно, что мужчина заманил доверчивого ребенка домой, где сначала совершил акт насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка, а затем отвел ее в подвал и там задушил. Убитый горем отец пытался зарезать виновника в смерти дочери на следственном эксперименте.

На данный момент убийца 11-летней Насти находится в СИЗО до марта 2025 года.

Фото: tagilcity.ru

Дед убил полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге

16 октября 2024 года в коммунальной квартире в столице Среднего Урала Дмитрий Кучин убил родного 1,5-месячного внука. 45-летний дед вернулся домой и услышал, что новорожденный малыш плачет. Ребенок слишком кромко ревел и это вызвало негодование у деда, поэтому он решил его убить. Он жесткого избил беззащитного внука из-за чего тот скончался.

Мужчина скрылся с места преступления и, чтобы его найти, сотрудникам правоохранительных органов пришлось заблокировать целый район. Когда убийцу задержали, он странно себя вел: разговаривал с асфальтом, птицами и самим собой. В настоящее время деду грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, он пытался обжаловать решение суда, но безуспешно.

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Мужчина перерезал горло свояченице в Екатеринбурге

23 ноября 2024 года в столице Среднего Урала в микрорайоне Эльмаш обнаружили зверски убитую 30-летнюю Юлию.

Аркадий хотел передать бывшей жене вещи, в это же время к ней приехала сводная сестра — погибшая Юлия. У нее давно были недопонимания с Аркадием. Столкнувшись на улице, стали ругаться. Мужчина не собирался совершать убийство, однако, он не смог сдержать ярости. В конце концов, убийца перерезал горло Юлии, а также нанес несколько ножевых ранений.

После убийства мужчина уехал с места преступления, но его нашли и задержали. На допросе он сообщил, что на зверское убийство его подтолкнули голоса в голове, а перед этим он долгое время выпивал спиртное. Сейчас он находится в СИЗО до 23 января 2025 года.

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Алапаевские живодеры

27 ноября 2024 года пользователи социальных сетей были шокированы видеозаписью, на которой двое молодых людей издеваются над котами. 24-летний житель Алапаевского района пинал двух котов, а 16-летний товарищ снимал все происходящее на видео. Они смеялись, когда у пушистых хлынула кровь из ран. Оба кота погибли в агонии от несовместимых с жизнью увечий.

На убийцу котов завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Спустя некоторое время после случившегося на мужчину напали местные жители, после чего живодер попал в больницу.

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Мужчина побрил на лысо и убил сожительницу в Нижнем Тагиле

23 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле домашнее насилие закончилось жестоким убийством. 41-летняя жительница Нижнего Тагила познакомилась с Виталием, мужчиной на 9 лет старше её. Они стали жить вместе и со временем он увлекся спиртными напитками. В течение нескольких месяцев Виталий подвергал женщину избиениям. Кроме того, он запретил ей общаться с близкими, забрал телефон. По словам дочери погибшей, она стала заложницей.

В один из очередных дней, когда Виталий злоупотребил алкоголем, он напал на женщину и избивал её до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. Труп погибшей пролежал в квартире еще сутки. Как сообщает дочь, вместо лица у женщины было «кровавое месиво», а волос на голове не было — убийца побрил свою жертву в качестве издевательств.

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