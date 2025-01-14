Самые резонансные ЧП в Свердловской области за 2024 год

После убийства мужчина уехал с места преступления, но его нашли и задержали. На допросе он сообщил, что на зверское убийство его подтолкнули голоса в голове, а перед этим он долгое время выпивал спиртное. Сейчас он находится в СИЗО до 23 января 2025 года.