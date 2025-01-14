Щука, лещ и даже форель: топ-8 мест для зимней рыбалки в Свердловской области

Posted 14 января, 11:28
Published 14 января, 11:28
Modified 14 января, 11:30
Updated 14 января, 11:30
С наступлением морозов на Среднем Урале начинается долгожданное для рыбаков время подледного лова. В связи с этим нередко возникает вопрос: какую же локацию выбрать, чтобы и отдохнуть, насладившись природой, и, в то же время, похвастаться результатами.
Рыбаки любят это место за красочные пейзажи, высокие скалы, голавля, щучку весом до 3 килограммов и хариуса. Последняя, кстати, ловится только в определенное время и может порадовать своими размерами. По словам «местных знатоков», ловится живность здесь достаточно активно.
И снова живописная природа, а также чебак и окунь. За короткий временной промежуток профи могут наловить до 8 килограммов рыбы.
Водоем располагается в 110 км от Екатеринбурга. Фауна здесь не ограничивается одним или двумя видами. Лещ, судак, окунь, плотва, толстолобик, налим, внушительных размеров канальный сомик и даже форель — все это радует как опытных рыбаков, так и новичков.
Рыбаки называют эту локацию «Белоярским морем» или просто «Белояркой». Популярность водохранилища не утихает круглый год. Ловят здесь плотву, леща, окуня, черного амура, ерша, карася и другие распространенные в регионе виды рыб.
Успешная рыбалка возможна по всему водоему, который регулярно зарыбляется, например, карпом и сазаном. Кроме них, здесь можно поймать толстолобика, налима, щуку, серебряного и золотого карасей, язя, линя, густеру, ерша и верховку.
Сюда добираются ярые любители щуки. Крупные особи здесь не водятся, но небольших можно наловить достаточно. Самое важное — знать места. Попадается на крючок и окунь, плотва, карась.
Тагильчанам не придется далеко ехать за разнообразным уловом. Леневка, по мнению рыбаков, — одно из излюбленных мест для продуктивного зимнего досуга. В пруду есть шанс заполучить щуку, окуня, рипуса, чебака, ерша и леща.
Есть вблизи Нижнего Тагила и другие места.
Чаще всего рыбачу в Черноисточинске. Но рыба там измельчала, из-за водорослей зеленых или экологии, возможно. Подлещики и сорожка граммов по 200-300 в основном. Вот на «Аятке» (Аятское водохранилище) покрупнее рыбка. И в Белоярском водохранилище — лещи и чебаки. Судак также попадается. На Леневке можно рыбку половить, на Верх-Исетском пруду и на Таватуе, — поделилась информацией с корреспондентом TagilCity.ru Марина Билык.
Завершим наш топ самым удаленным от Екатеринбурга местом — поселком Гари, где активно развивается туризм. В обустройство современного комплекса для охотников и рыбаков, по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, было вложено чуть менее 100 млн рублей. Красиво и с комфортом здесь ловятся язь, окунь, налим, плотва и многое другое.
Начинающим рыбакам может показаться, что отличия летней рыбалки от зимней минимальны. Однако это совсем не так. В морозы рыба не так активна, поэтому ловится труднее. Большая разница и в снастях. Небольшая удочка с маленькой мормышкой, диаметр лески — до 0,12 мм. При этом стоит отметить и максимально короткий световой день. Лучше всего рыбка идет рано утром или же, наоборот, на закате.
Зимняя рыбалка — опасное занятие на протяжении всего сезона. Переохлаждение, тонкий лед или отрыв льдин могут привести к трагедии. Будьте внимательны и в случае опасности звоните в МЧС по единому номеру телефона 112.
С чего начинается рыбалка? Правильно! С выбора экипировки. Длинная куртка с капюшоном, полукомбинезон, теплая, но легкая шапка, водонепроницаемые сапоги с теплыми вкладышами в комплекте, джемпер, носки, шарф, варежки — все должно согревать, но пропускать воздух.
Второй этап — выбор инструментов: пешни, бура, ящика рыболова, багорика и снастей. Для длительных мероприятий стоит позаботиться о палатке, обогревателе и эхолоте.
Что же чаще всего покупают тагильские рыбаки и на что ловят, мы узнали в одном из специализированных городских магазинов.
У нас в магазине закупаются в большинстве своем уже постоянные клиенты. Они знают, что нужно брать и для чего. Неважно, летняя это рыбалка или зимняя. Спросом пользуются зимние костюмы. Мало кто собирается в поездку и берет теплую одежду в обычных магазинах. Да, здесь она стоит дороже, но и функций у нее гораздо больше. Даже те, кто едет буквально на день, берут с собой сани, чтобы не мучиться с уловом. Интересно и то, что каждый рыбак использует свой «особый» метод, выработанный с годами. Кто-то ловит мормышечными удочками, кто-то живцовыми. Иногда приходят и рыбкой угощают, — пояснил управляющий.