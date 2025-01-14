Щука, лещ и даже форель: топ-8 мест для зимней рыбалки в Свердловской области

Начинающим рыбакам может показаться, что отличия летней рыбалки от зимней минимальны. Однако это совсем не так. В морозы рыба не так активна, поэтому ловится труднее. Большая разница и в снастях. Небольшая удочка с маленькой мормышкой, диаметр лески — до 0,12 мм. При этом стоит отметить и максимально короткий световой день. Лучше всего рыбка идет рано утром или же, наоборот, на закате.