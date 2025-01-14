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Posted 14 января, 08:17

Published 14 января, 08:17

Modified 14 января, 08:18

Updated 14 января, 08:18

В Нижнем Тагиле ожидаются ветра и снегопады

Снегопады и ветра накроют Нижний Тагил. Но будет тепло

14 января 2025, 08:17
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле ожидаются ветра и снегопады

В ближайшие 10 дней в Нижнем Тагиле будет теплая погода с небольшими снегопадами, а также ветрами. Сильных морозов при этом не ожидается.

Так, наибольшее похолодание ожидается 17 января. В ночное время столбики термометров опустятся до -15 градусов. В дневное время в этот же день будет -11. В остальные дни до 23 января температура воздуха составит от -3 до -9 градусов.

Снегопад ожидается на протяжении 10 дней. Не прогнозируется он только 17 января. Также в Нижнем Тагиле ожидается ветреная погода. В некоторые дни порывы ветра будут достигать 11-13 метров в секунду.

Также, согласно данным синоптиков Гисметео, не ожидается магнитных бурь.

Ранее в центре Екатеринбурга из-за теплой погоды были закрыты ледовые горки.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Снегопад#Прогноз#Природа#Екатеринбург
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