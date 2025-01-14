Снегопады и ветра накроют Нижний Тагил. Но будет тепло

Posted 14 января, 08:17
Published 14 января, 08:17
Modified 14 января, 08:18
Updated 14 января, 08:18
Так, наибольшее похолодание ожидается 17 января. В ночное время столбики термометров опустятся до -15 градусов. В дневное время в этот же день будет -11. В остальные дни до 23 января температура воздуха составит от -3 до -9 градусов.
Снегопад ожидается на протяжении 10 дней. Не прогнозируется он только 17 января. Также в Нижнем Тагиле ожидается ветреная погода. В некоторые дни порывы ветра будут достигать 11-13 метров в секунду.
Также, согласно данным синоптиков Гисметео, не ожидается магнитных бурь.
Ранее в центре Екатеринбурга из-за теплой погоды были закрыты ледовые горки.