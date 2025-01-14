Стало известно, где можно искупаться на Крещение в Верхней Салде

На праздник Крещения Господня окунуться в проруби можно будет в ночь с 18 на 19 января. Купель будет работать с 22 часов вечера до 2-х часов ночи. В сам праздник можно окунуться с 10 до 13 часов дня. В это время у купели будут находиться медики, спасатели и полицейские. Также будут работать волонтеры. Переодеться и согреться можно будет в палатке.