Стало известно, где можно искупаться на Крещение в Верхней Салде

Posted 14 января, 09:07
Published 14 января, 09:07
Modified 14 января, 09:09
Updated 14 января, 09:09
Александр Маслов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что официально разрешено купание на Верхнесалдинском пруду у лодочной станции.
На праздник Крещения Господня окунуться в проруби можно будет в ночь с 18 на 19 января. Купель будет работать с 22 часов вечера до 2-х часов ночи. В сам праздник можно окунуться с 10 до 13 часов дня. В это время у купели будут находиться медики, спасатели и полицейские. Также будут работать волонтеры. Переодеться и согреться можно будет в палатке.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Крещение будет функционировать только одна купель.