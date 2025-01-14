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Posted 14 января, 09:07

Published 14 января, 09:07

Modified 14 января, 09:09

Updated 14 января, 09:09

Стало известно, где можно искупаться на Крещение в Верхней Салде

Стало известно, где можно искупаться на Крещение в Верхней Салде

14 января 2025, 09:07
Фото: 1MI.
Глава Верхней Салды рассказал, где и в какое время разрешено искупаться на Крещение.

Александр Маслов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что официально разрешено купание на Верхнесалдинском пруду у лодочной станции.

На праздник Крещения Господня окунуться в проруби можно будет в ночь с 18 на 19 января. Купель будет работать с 22 часов вечера до 2-х часов ночи. В сам праздник можно окунуться с 10 до 13 часов дня. В это время у купели будут находиться медики, спасатели и полицейские. Также будут работать волонтеры. Переодеться и согреться можно будет в палатке.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Крещение будет функционировать только одна купель.

Купель на Крещение в Нижнем Тагиле оборудуют на пруду около клуба моржей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Праздник#Купание#Крещенские купания#Екатеринбург
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