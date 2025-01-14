tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 14:44

Published 14 января, 14:44

Modified 14 января, 14:46

Updated 14 января, 14:46

Свердловский следственный отдел на транспорте завел более 60 дел о коррупции

Свердловский следственный отдел на транспорте завел более 60 дел о коррупции

14 января 2025, 14:44
Фото: 1MI.
Свердловская транспортная полиция подвела итоги работы ушедшего года.

За 2024 год было проведено 376 проверок и возбуждено 63 уголовных дела. Среди преступлений преобладают коррупция и взяточничество. Половина этих дел находится в суде, сообщил глава регионального следственного отдела на транспорте Иван Кунцевич.

в 2023-м таких дел было возбуждено на треть меньше — 43.

Кунцевич напомнил, что в ушедшем году происходили серьезные происшествия, например в аэропорту Кольцово самолет задавил сотрудника.

Напомним, водитель маршрутки в Нижнем Тагиле самовольно изменил путь и заехал в магазин.

В Екатеринбурге трамвай наехал не легковушку, вылетевшую перед ним
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Коррупция#Взяточничество#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика