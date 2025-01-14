Свердловский следственный отдел на транспорте завел более 60 дел о коррупции

Posted 14 января, 14:44
Published 14 января, 14:44
Modified 14 января, 14:46
Updated 14 января, 14:46
За 2024 год было проведено 376 проверок и возбуждено 63 уголовных дела. Среди преступлений преобладают коррупция и взяточничество. Половина этих дел находится в суде, сообщил глава регионального следственного отдела на транспорте Иван Кунцевич.
в 2023-м таких дел было возбуждено на треть меньше — 43.
Кунцевич напомнил, что в ушедшем году происходили серьезные происшествия, например в аэропорту Кольцово самолет задавил сотрудника.
Напомним, водитель маршрутки в Нижнем Тагиле самовольно изменил путь и заехал в магазин.