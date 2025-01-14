Тагильчанка рассказала подробности о попытке похищения сына неадекватной женщиной

Появились подробности о попытке похищения школьника в Нижнем Тагиле

Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru о попытке кражи ее ребенка на улице Новострой. По ее словам, неадекватная женщина приставала не только к ее сыну, называла себя внебрачной дочерью президента и явилась по координатам Вселенной.

ЧП произошло 13 января около 10.30, когда мальчик отправился в школу. Женщина подошла к нему у подъезда и предлагала ему деньги, говоря что он самый лучший ребенок. Сын отвернулся и пошел дальше. Однако она пошла за ним, просила его подарить или показать ей дневник, предлагала проводить и довезти его в школу. При этом женщина упомянула, что является внебрачной дочкой президента, — рассказала TagilCity.ru мама ребенка Евгения. По ее словам, сын, заподозрив неладное, сразу позвонил маме и сказал, что незнакомка до сих пор идет рядом с ним. Мальчику было велено идти домой, родительница сразу вышла его встречать. В какой-то момент женщина по пути к дому переключилась на другого мальчика помладше. Он также позвонил родителям и побежал в сторону подъезда, а она — за ним. Ребенок наших соседей зашел в дом, где его встретил папа. Я тоже вышла к подъезду и встретила своего сына, — поделилась подробностями с редакцией тагильчанка. Евгения поняла, что незнакомка находится в неадекватном состоянии и предложила ей присесть на скамейку, чтобы разобраться в произошедшем. Параллельно мы дозванивались до 112. Далее удерживали женщину у подъезда до приезда сотрудников правоохранительных органов. На вопрос, что она хотела от детей, отвечала как робот: «Детей в лес на Капасиху, убить, закопать». Повторяла это несколько раз. А на вопрос кто она и откуда, отвечала, что она внебрачная дочь президента и сюда пришла по координатам из Вселенной, — отметила Евгения. Также она пояснила, что параллельно незнакомка рассказывала историю о какой-то несчастной любви, а также всем предлагала на Капасихе попить чай с плюшками. Женщина пыталась похитить школьника в Нижнем Тагиле . Фото: tagilcity.ru После приезда наряда полиции были опрошены очевидцы, ребенок и принято заявление по факту случившегося. Затем вызвали спецбригаду скорой помощи и опросили женщину. Выяснилось, что она родилась в 1989 году, живет в Нижнем Тагиле и имеет психические расстройства. На вопросы полиции она так же твердила про лес и Капасиху, но добавила, что детей надо убивать, чтобы их не обижали. Ну и много другого бреда… Сейчас идет проверка, женщину увезли на скорой. Дети напуганы, взрослые перенервничали. Но, слава Богу, никто не пострадал! — считает мама школьника. Напомним, что летом 2024 года в Екатеринбурге были похищены двое подростков, за которых требовал выкуп мужчина. Однако, он был задержан. «Увезу в лес и убью»: неадекватная женщина в Тагиле пыталась похитить школьника Узнать подробнее Читайте также: В Свердловской области ищут отца, забравшего двоих сыновей у жены В Свердловской области отец похитил близнецов Несколько неизвестных на машине похитили человека в Екатеринбурге