Тагильчанка рассказала подробности о попытке похищения сына неадекватной женщиной

Posted 14 января, 18:03
Published 14 января, 18:03
Modified 14 января, 19:41
Updated 14 января, 19:41
ЧП произошло 13 января около 10.30, когда мальчик отправился в школу.
Женщина подошла к нему у подъезда и предлагала ему деньги, говоря что он самый лучший ребенок. Сын отвернулся и пошел дальше. Однако она пошла за ним, просила его подарить или показать ей дневник, предлагала проводить и довезти его в школу. При этом женщина упомянула, что является внебрачной дочкой президента, — рассказала TagilCity.ru мама ребенка Евгения.
По ее словам, сын, заподозрив неладное, сразу позвонил маме и сказал, что незнакомка до сих пор идет рядом с ним. Мальчику было велено идти домой, родительница сразу вышла его встречать.
В какой-то момент женщина по пути к дому переключилась на другого мальчика помладше. Он также позвонил родителям и побежал в сторону подъезда, а она — за ним. Ребенок наших соседей зашел в дом, где его встретил папа. Я тоже вышла к подъезду и встретила своего сына, — поделилась подробностями с редакцией тагильчанка.
Евгения поняла, что незнакомка находится в неадекватном состоянии и предложила ей присесть на скамейку, чтобы разобраться в произошедшем.
Параллельно мы дозванивались до 112. Далее удерживали женщину у подъезда до приезда сотрудников правоохранительных органов. На вопрос, что она хотела от детей, отвечала как робот: «Детей в лес на Капасиху, убить, закопать». Повторяла это несколько раз. А на вопрос кто она и откуда, отвечала, что она внебрачная дочь президента и сюда пришла по координатам из Вселенной, — отметила Евгения.
Также она пояснила, что параллельно незнакомка рассказывала историю о какой-то несчастной любви, а также всем предлагала на Капасихе попить чай с плюшками.
После приезда наряда полиции были опрошены очевидцы, ребенок и принято заявление по факту случившегося. Затем вызвали спецбригаду скорой помощи и опросили женщину.
Выяснилось, что она родилась в 1989 году, живет в Нижнем Тагиле и имеет психические расстройства. На вопросы полиции она так же твердила про лес и Капасиху, но добавила, что детей надо убивать, чтобы их не обижали. Ну и много другого бреда… Сейчас идет проверка, женщину увезли на скорой. Дети напуганы, взрослые перенервничали. Но, слава Богу, никто не пострадал! — считает мама школьника.
Напомним, что летом 2024 года в Екатеринбурге были похищены двое подростков, за которых требовал выкуп мужчина. Однако, он был задержан.