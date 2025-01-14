Цены на молоко в Свердловской области будут расти

Posted 14 января, 03:45
Published 14 января, 03:45
Modified 14 января, 03:47
Updated 14 января, 03:47
Цены на молоко будут расти в зависимости от инфляции и расходов в производстве, так как дорожают бензин и электричество, а также надо повышать зарплату сотрудникам, рассказал глава области Евгений Куйвашев.
Напомним, в 2024 году молоко в Свердловской области стало стоить дороже почти на 30%. В январе минувшего года его средняя стоимость была в районе 69 рублей. К концу года цена заметно возросла.