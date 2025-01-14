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Posted 14 января, 03:45

Published 14 января, 03:45

Modified 14 января, 03:47

Updated 14 января, 03:47

Цены на молоко в Свердловской области будут расти

Цены на молоко в Свердловской области будут расти

14 января 2025, 03:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области будет продолжаться повышение стоимости молока. В конце 2024 года литр стоил 88 рублей.

Цены на молоко будут расти в зависимости от инфляции и расходов в производстве, так как дорожают бензин и электричество, а также надо повышать зарплату сотрудникам, рассказал глава области Евгений Куйвашев.

Напомним, в 2024 году молоко в Свердловской области стало стоить дороже почти на 30%. В январе минувшего года его средняя стоимость была в районе 69 рублей. К концу года цена заметно возросла.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Продукты#Статистика#Стоимость#Молоко#Екатеринбург
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