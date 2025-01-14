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Posted 14 января, 14:36

Published 14 января, 14:36

Modified 14 января, 16:19

Updated 14 января, 16:19

Ученые раскрыли страшную тайну древнеегипетской мумии

14 января 2025, 14:36
В 1929 году в мраморном саркофаге восьмиугольного склепа (Octagon) в Эфесе, где располагался массивный храм древнегреческой богини охоты Артемиды, ученые нашли скелет.

При нем не было погребального инвентаря или надписей, но археологи тогда пришли к выводу, что это захоронение принадлежало важной молодой женщине, пишет Pravda.Ru. Они предположили, что обитательницей гробницы могла быть Арсиноя IV, которая подняла оружие против своей сводной сестры и Юлия Цезаря и возглавила осаду Александрии в 48-47 годах до н. э. Арсиноя и ее войска проиграли ту битву, и она нашла убежище в храме Артемиды в Эфесе. В 41 году до н. э., когда ей было 22 года, Марк Антоний приказал казнить Арсиною.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, говорится, что радиоуглеродный анализ останков показал: человек умер между 205 и 36 годами до н. э., что соответствует исторически зафиксированной дате смерти Арсинои. Однако, судя по стадии развития скелета, этому человеку было всего от 11 до 14 лет — намного меньше, чем Арсиное.

«Но затем нас ждал большой сюрприз. При повторных исследованиях череп и бедренная кость ясно показали наличие Y хромосомы — другими словами, это был мальчик», — сказал ведущий автор исследования Герхард Вебер, профессор эволюционной антропологии Венского университета.

Поскольку кости черепа оказались тоньше и хрупче, чем ожидалось, исследователи продолжили изучение скелета и обнаружили деформации, которые ранее не были замечены. Один из черепных швов — волнистых линий на черепе, где отдельные кости срастаются в течение жизни, — уже закрылся, что обычно происходит не раньше, чем человеку исполнится 65 лет.

Раннее закрытие этого черепного шва привело к асимметрии черепа мальчика. Более поразительным, как отметили исследователи в своем исследовании, была аномальная форма верхней челюсти этого человека в сочетании с по крайней мере одним зубом, на котором не было следов износа. Оба этих признака указывают на то, что у мальчика была поврежденная верхняя челюсть и, возможно, маленькая, неправильно расположенная нижняя челюсть, пишет sibdepo.ru.

По мнению исследователей, одним из возможных объяснений таких особенностей черепа и челюсти является редкое генетическое заболевание, называемое синдромом Тричера Коллинза. Оно влияет на развитие лица и головы, вызывая уменьшение челюсти, нависание век и проблемы со слухом и зрением.

Хотя ученые попытались с помощью генетического анализа выявить это заболевание у мальчика-подростка, но сохранившихся фрагментов ДНК оказалось недостаточно, чтобы доказать это. Почему подростка с нарушениями развития похоронили в знаменитом Октагоне в Эфесе, остается загадкой.

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