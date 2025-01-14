Ученые раскрыли страшную тайну древнеегипетской мумии

При нем не было погребального инвентаря или надписей, но археологи тогда пришли к выводу, что это захоронение принадлежало важной молодой женщине, пишет Pravda.Ru. Они предположили, что обитательницей гробницы могла быть Арсиноя IV, которая подняла оружие против своей сводной сестры и Юлия Цезаря и возглавила осаду Александрии в 48-47 годах до н. э. Арсиноя и ее войска проиграли ту битву, и она нашла убежище в храме Артемиды в Эфесе. В 41 году до н. э., когда ей было 22 года, Марк Антоний приказал казнить Арсиною.