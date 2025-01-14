Ученые раскрыли страшную тайну древнеегипетской мумии

Posted 14 января, 14:36
Published 14 января, 14:36
Modified 14 января, 16:19
Updated 14 января, 16:19
При нем не было погребального инвентаря или надписей, но археологи тогда пришли к выводу, что это захоронение принадлежало важной молодой женщине, пишет Pravda.Ru. Они предположили, что обитательницей гробницы могла быть Арсиноя IV, которая подняла оружие против своей сводной сестры и Юлия Цезаря и возглавила осаду Александрии в 48-47 годах до н. э. Арсиноя и ее войска проиграли ту битву, и она нашла убежище в храме Артемиды в Эфесе. В 41 году до н. э., когда ей было 22 года, Марк Антоний приказал казнить Арсиною.
В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, говорится, что радиоуглеродный анализ останков показал: человек умер между 205 и 36 годами до н. э., что соответствует исторически зафиксированной дате смерти Арсинои. Однако, судя по стадии развития скелета, этому человеку было всего от 11 до 14 лет — намного меньше, чем Арсиное.
«Но затем нас ждал большой сюрприз. При повторных исследованиях череп и бедренная кость ясно показали наличие Y хромосомы — другими словами, это был мальчик», — сказал ведущий автор исследования Герхард Вебер, профессор эволюционной антропологии Венского университета.
Поскольку кости черепа оказались тоньше и хрупче, чем ожидалось, исследователи продолжили изучение скелета и обнаружили деформации, которые ранее не были замечены. Один из черепных швов — волнистых линий на черепе, где отдельные кости срастаются в течение жизни, — уже закрылся, что обычно происходит не раньше, чем человеку исполнится 65 лет.
Раннее закрытие этого черепного шва привело к асимметрии черепа мальчика. Более поразительным, как отметили исследователи в своем исследовании, была аномальная форма верхней челюсти этого человека в сочетании с по крайней мере одним зубом, на котором не было следов износа. Оба этих признака указывают на то, что у мальчика была поврежденная верхняя челюсть и, возможно, маленькая, неправильно расположенная нижняя челюсть, пишет sibdepo.ru.
По мнению исследователей, одним из возможных объяснений таких особенностей черепа и челюсти является редкое генетическое заболевание, называемое синдромом Тричера Коллинза. Оно влияет на развитие лица и головы, вызывая уменьшение челюсти, нависание век и проблемы со слухом и зрением.
Хотя ученые попытались с помощью генетического анализа выявить это заболевание у мальчика-подростка, но сохранившихся фрагментов ДНК оказалось недостаточно, чтобы доказать это. Почему подростка с нарушениями развития похоронили в знаменитом Октагоне в Эфесе, остается загадкой.