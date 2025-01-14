Уголовное дело о гибели зоозащитницы и ее дочери прекращено в Екатеринбурге

Posted 14 января, 10:56
Published 14 января, 10:56
Modified 14 января, 10:58
Updated 14 января, 10:58
Также в жилище были обнаружены трупы домашних животных. Старшему сыну зоозащитницы удалось выжить, так как его не было дома.
Основной версией трагедии считалась неисправность газового оборудования. Было возбуждено уголовное дело за оказание небезопасных услуг. Однако, по словам близких погибшей, оно было прекращено, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года из-за газа взорвался дом на улице Сибирской. Погибли 11 человек.