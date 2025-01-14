Укроп с нитратами, петрушка с пестицидами: как избавиться от химии в покупной зелени

Один из самых простых и распространенных методов избавления от нитратов и пестицидов — вымачивание в воде. Опустите зелень в холодную чистую воду на 30-40 минут. Лучше использовать глубокую емкость, чтобы листья были полностью покрыты водой. Вода частично выводит нитраты и смывает пыль, грязь, а также поверхностные остатки химикатов.