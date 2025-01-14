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Posted 14 января, 16:27

Published 14 января, 16:27

Modified 14 января, 16:29

Updated 14 января, 16:29

Укроп с нитратами, петрушка с пестицидами: как избавиться от химии в покупной зелени

Укроп с нитратами, петрушка с пестицидами: как избавиться от химии в покупной зелени

14 января 2025, 16:27
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Сельхозпредприятия активно используют удобрения и другие химические добавки для выращивания зелени. К сожалению, часть этих химикатов попадает к нам на стол. Чтобы не отравиться укропом или петрушкой, обрабатывайте зелень перед применением правильно.

Один из самых простых и распространенных методов избавления от нитратов и пестицидов — вымачивание в воде. Опустите зелень в холодную чистую воду на 30-40 минут. Лучше использовать глубокую емкость, чтобы листья были полностью покрыты водой. Вода частично выводит нитраты и смывает пыль, грязь, а также поверхностные остатки химикатов.

Если уровень нитратов очень высок (например, в зелени, выращенной в теплицах), рекомендуется замачивать зелень в холодной воде на 1–2 часа, при этом воду нужно менять каждые 20–30 минут. Затем прополощите зелень в проточной воде и дайте ей обсохнуть.

Более эффективным методом считается вымачивание в соленой воде. В литре воды растворите 1 чайную ложку соли, замочить зелень на 15–20 минут, затем промойте ее. Раствор соли нейтрализует пестициды и удалит вредные вещества с поверхности растений.

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Сода также известна своими свойствами нейтрализовать пестициды и вытягивать нитраты из продуктов. В литре холодной воды растворите 1 чайную ложку соды, положите зелень на 15–30 минут, затем тщательно ополосните под проточной водой.

Кроме того, можете попробовать применить раствор лимонной кислоты или уксуса. Кислая среда способствует более глубокому удалению химикатов. Добавьте в литр воды 1 столовую ложку уксуса (9%) или сок половины лимона. Замочите зелень на 15–20 минут, затем тщательно промойте под проточной водой.

Этот метод эффективен не только для зелени, но и для фруктов и овощей.

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Источник: edimdoma.ru.

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