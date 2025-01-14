Упало все: во всех городах России одномоментно отключился интернет

Posted 14 января, 15:53
Published 14 января, 15:53
Modified 14 января, 15:55
Updated 14 января, 15:55
Первые сбои в работе глобальной сети были зафиксированы в 17 часов по московскому времени. Сначала просто не работали отдельные сайты, а затем отключилось сразу все: поисковики Google и «Яндекс», мобильные приложения банков, сайт РЖД, в магазинах отключились кассы, не работал даже ресурс по проверке сбоев в интернете.
Достаточно стабильно работали мессенджеры, особенно Telegram, где не возникло даже кратковременных проблем со связью. Около 17:30 работа интернета восстановилась.
Эксперты высказали предположение, что отключение вызвано тем, что Роскомнадзор тестирует глобальную блокировку интернета в России, как это уже происходило 7 декабря 2024 года. Тогда интернет пропал в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В частности, о такой возможности в комментарии «Деловому Петербургу» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Однако данная версия не подтвердилась: В Роскомнадзоре заявили, что в данный момент не могут прокомментировать причину, по которой произошел сбой, однако «анализируют ситуацию». Позднее в РКН дали более развернутый комментарий Mash.
Установлено кратковременное нарушение связи. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — заявили в ведомстве.
В настоящий момент интернет в России работает стабильно. Причины сбоя выясняются.
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