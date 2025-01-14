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Posted 14 января, 15:53

Published 14 января, 15:53

Modified 14 января, 15:55

Updated 14 января, 15:55

В России произошел масштабный сбой в работе интернета

Упало все: во всех городах России одномоментно отключился интернет

14 января 2025, 15:53
Фото: Изображение Midjourney.

В России произошел масштабный сбой в работе интернета

Многие регионы России во вторник, 14 января, в один миг остались без интернета. Отключились и домашние, и мобильные сети. Мессенджеры работали с перебоями.

Первые сбои в работе глобальной сети были зафиксированы в 17 часов по московскому времени. Сначала просто не работали отдельные сайты, а затем отключилось сразу все: поисковики Google и «Яндекс», мобильные приложения банков, сайт РЖД, в магазинах отключились кассы, не работал даже ресурс по проверке сбоев в интернете.

Достаточно стабильно работали мессенджеры, особенно Telegram, где не возникло даже кратковременных проблем со связью. Около 17:30 работа интернета восстановилась.

В Роскомнадзоре на ситуацию отреагировали довольно оперативно, но сообщили, что «не знают, что происходит» — об этом написал Mash. Проблем со своей стороны не нашли и Координационном центре доменов. Глава центра Андрей Воробьев в беседе с RT заявил, что проблема сбоя была не по их части.

Эксперты высказали предположение, что отключение вызвано тем, что Роскомнадзор тестирует глобальную блокировку интернета в России, как это уже происходило 7 декабря 2024 года. Тогда интернет пропал в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В частности, о такой возможности в комментарии «Деловому Петербургу» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Однако данная версия не подтвердилась: В Роскомнадзоре заявили, что в данный момент не могут прокомментировать причину, по которой произошел сбой, однако «анализируют ситуацию». Позднее в РКН дали более развернутый комментарий Mash.

Установлено кратковременное нарушение связи. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — заявили в ведомстве.

В настоящий момент интернет в России работает стабильно. Причины сбоя выясняются.

Ранее жители Свердловской области остро отреагировали на отключение платформы Discord.

Абоненты «Мотива» в Свердловской области жаловались на неполадки в работе интернета
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