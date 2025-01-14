Упало все: во всех городах России одномоментно отключился интернет

В Роскомнадзоре на ситуацию отреагировали довольно оперативно, но сообщили, что «не знают, что происходит» — об этом написал Mash. Проблем со своей стороны не нашли и Координационном центре доменов. Глава центра Андрей Воробьев в беседе с RT заявил, что проблема сбоя была не по их части.