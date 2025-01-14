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Posted 14 января, 11:03

Published 14 января, 11:03

Modified 14 января, 11:05

Updated 14 января, 11:05

«Уральские авиалинии» довели до слез девочку из Екатеринбурга, болеющую онкологией

«Уральские авиалинии» довели до слез девочку из Екатеринбурга, болеющую онкологией

14 января 2025, 11:03
Фото: 1MI.
Компания «Уральские авиалинии» грубо обошлась с 13-летней онкобольной девочкой из Екатеринбурга, которая летела с мамой из Москвы после операции. Инцидент произошел в октябре 2024 года.

Когда женщина с дочерью прилетели в Кольцово — оказалось, что пропал их багаж. Сотрудники компании искали чемодан несколько часов. Пассажирки уехали домой из-за состояния здоровья девочки. На следующий день им на дом доставили чемодан, пишет Ура.ру.

По словам екатеринбурженки, чемодан был в ужасном состоянии: ручка сломана, сам багаж порван, а внутри все вещи перемяты. Из-за этого девочка расплакалась, так как он принадлежал ее однокласснице и возвращать его в таком виде было нельзя.

Мать девочки отправилась написала заявление с требованием компенсации морального вреда с авиакомпании. Спустя месяц ей сообщили, что заявление потерялось и пообещали найти и перезвонить. Однако с тех пор документ так и не нашли. Теперь женщина намерена обратиться в Роспотребнадзор.

Напомним, полиция в Екатеринбурге заплатит местным жителям более 140 тысяч за сорванный отдых из-за дефекта в паспорте женщины.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Происшествия#Авиакомпания#Роспотребнадзор#ЧП#Уральские авиалинии#Багаж#Екатеринбург#Инцидент
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