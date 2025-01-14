«Уральские авиалинии» довели до слез девочку из Екатеринбурга, болеющую онкологией

Posted 14 января, 11:03
Published 14 января, 11:03
Modified 14 января, 11:05
Updated 14 января, 11:05
Когда женщина с дочерью прилетели в Кольцово — оказалось, что пропал их багаж. Сотрудники компании искали чемодан несколько часов. Пассажирки уехали домой из-за состояния здоровья девочки. На следующий день им на дом доставили чемодан, пишет Ура.ру.
По словам екатеринбурженки, чемодан был в ужасном состоянии: ручка сломана, сам багаж порван, а внутри все вещи перемяты. Из-за этого девочка расплакалась, так как он принадлежал ее однокласснице и возвращать его в таком виде было нельзя.
Мать девочки отправилась написала заявление с требованием компенсации морального вреда с авиакомпании. Спустя месяц ей сообщили, что заявление потерялось и пообещали найти и перезвонить. Однако с тех пор документ так и не нашли. Теперь женщина намерена обратиться в Роспотребнадзор.
Напомним, полиция в Екатеринбурге заплатит местным жителям более 140 тысяч за сорванный отдых из-за дефекта в паспорте женщины.