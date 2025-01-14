«Уральские авиалинии» довели до слез девочку из Екатеринбурга, болеющую онкологией

По словам екатеринбурженки, чемодан был в ужасном состоянии: ручка сломана, сам багаж порван, а внутри все вещи перемяты. Из-за этого девочка расплакалась, так как он принадлежал ее однокласснице и возвращать его в таком виде было нельзя.