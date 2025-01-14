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Posted 14 января, 15:29

Published 14 января, 15:29

Modified 14 января, 15:31

Updated 14 января, 15:31

Неизвестная в Нижнем Тагиле пыталась схватить школьника и усадить в машину

«Увезу в лес и убью»: неадекватная женщина в Тагиле пыталась похитить школьника

14 января 2025, 15:29
Фото: 1MI.

Неизвестная в Нижнем Тагиле пыталась схватить школьника и усадить в машину

13 января 2025 года на улице Новострой в Нижнем Тагиле неадекватная женщина пыталась украсть ребенка, который шел в школу. По словам очевидцев, она угрожала увезти в лес и там убить свою жертву.

Об опасной особе предупредила родственница мальчика. Она рассказала, что он учится в школе №100. По словам тагильчанки, неизвестная побежала за ребенком, чтобы схватить его и усадить в автомобиль. Кроме того, женщина предлагала ему дать денег, пыталась посмотреть дневник с оценками и предлагала довезти до учебного заведения.

Затем, как утверждает тетя ребенка, пришла сестра мальчика и спросила, зачем именно он нужен этой неизвестной женщине.

Увезти в лес, на Капасиху и там убить, — ответила она, пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

На место происшествия была вызвана полиция.

Действительно, было обращение по этому поводу. Неадекватную девушку доставили в медицинское учреждение на 25 квартал, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, что в Екатеринбурге неадекватный обнаженный мужчина испугал прохожих на улице.

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