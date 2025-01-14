«Увезу в лес и убью»: неадекватная женщина в Тагиле пыталась похитить школьника

Об опасной особе предупредила родственница мальчика. Она рассказала, что он учится в школе №100. По словам тагильчанки, неизвестная побежала за ребенком, чтобы схватить его и усадить в автомобиль. Кроме того, женщина предлагала ему дать денег, пыталась посмотреть дневник с оценками и предлагала довезти до учебного заведения.