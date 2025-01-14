«Увезу в лес и убью»: неадекватная женщина в Тагиле пыталась похитить школьника

Posted 14 января, 15:29
Published 14 января, 15:29
Modified 14 января, 15:31
Updated 14 января, 15:31
Об опасной особе предупредила родственница мальчика. Она рассказала, что он учится в школе №100. По словам тагильчанки, неизвестная побежала за ребенком, чтобы схватить его и усадить в автомобиль. Кроме того, женщина предлагала ему дать денег, пыталась посмотреть дневник с оценками и предлагала довезти до учебного заведения.
Затем, как утверждает тетя ребенка, пришла сестра мальчика и спросила, зачем именно он нужен этой неизвестной женщине.
Увезти в лес, на Капасиху и там убить, — ответила она, пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
На место происшествия была вызвана полиция.
Действительно, было обращение по этому поводу. Неадекватную девушку доставили в медицинское учреждение на 25 квартал, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, что в Екатеринбурге неадекватный обнаженный мужчина испугал прохожих на улице.