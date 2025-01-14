В Екатеринбурге водители устроили забастовку

Со слов водителей, на бензин уходит около 60-ти тысяч рублей, а на обслуживание — около 30 тысяч. Аренда авто обходится им в 90 тысяч. В итоге, водителям остается от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, сообщает «Злой Екатеринбург».