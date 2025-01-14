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Posted 14 января, 15:00

Published 14 января, 15:00

Modified 14 января, 15:02

Updated 14 января, 15:02

В Екатеринбурге водители устроили забастовку

В Екатеринбурге водители устроили забастовку

14 января 2025, 15:00
Фото: Изображение Midjourney.
Водители такси устроили забастовку в центре Екатеринбурга.

Таксистов не устраивает стоимость услуг. Денег, которые они зарабатывают, не хватает даже на обслуживание автомобилей. Их надо мыть, заправлять.

Со слов водителей, на бензин уходит около 60-ти тысяч рублей, а на обслуживание — около 30 тысяч. Аренда авто обходится им в 90 тысяч. В итоге, водителям остается от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, сообщает «Злой Екатеринбург».

Ранее свердловские власти высказались после бунта сотрудников Авиалесоохраны из-за зарплат.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Такси#Забастовка#Екатеринбург#Инцидент
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