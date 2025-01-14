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Posted 14 января, 07:27

Published 14 января, 07:27

Modified 14 января, 08:09

Updated 14 января, 08:09

В Нижнем Тагиле приступил к работе вернувшийся из зоны СВО кардиохирург

В Нижнем Тагиле приступил к работе вернувшийся из зоны СВО кардиохирург

14 января 2025, 07:27
Фото: 1MI.
Кардиохирург Андрей Шерстобитов после длительной командировки в зону проведения спецоперации, вернулся в Нижний Тагил.

Врач опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте пост, в котором сообщил, что вернулся на работу в Нижний Тагил после полугодовой командировки.

Доктор отметил, что это был не простой для него период, полный вызовов и изменений. Работа в военно-полевом госпитале стала для Шерстобитова настоящим испытанием. Он также уверен, что приобретенные в госпитале в зоне СВО знания пригодятся в дальнейшей работе.

Ранее общественник из Нижнего Тагила уехал добровольцем на СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Здоровье#Врач#Хирург#Екатеринбург
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