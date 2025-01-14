В Нижнем Тагиле приступил к работе вернувшийся из зоны СВО кардиохирург

Доктор отметил, что это был не простой для него период, полный вызовов и изменений. Работа в военно-полевом госпитале стала для Шерстобитова настоящим испытанием. Он также уверен, что приобретенные в госпитале в зоне СВО знания пригодятся в дальнейшей работе.